朱立倫跑遍整棟市府致謝同仁　突然「抽考市政進度」局長傻眼

▲新北市長朱立倫跑遍整棟市府致謝同仁。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長朱立倫卸任倒數中，24日中午過後，他走遍各局處、總共32個樓層、28個局處，他一一道、致謝同仁八年的辛勞與支持；過程中他不忘抽考局處首長，業務執行、承辦進度，讓該局長愣住幾秒才回答。

朱立倫在卸任前一天下午1點30分開始，走遍新北市政府的所有局處，一一與同仁握手、合照，並感謝每位同仁，在他任內這八年來的支持與辛勞，各局處也早做好準備，有些單位獻花、有的是大合唱獻歌，不少同仁露出不捨的神情，與朱立倫擁抱，搶合照，氣氛感傷。

朱立倫的總統規格競選辦公室將在明年一、二月成立，據了解會位於新北市；他在新北市任職的最後一天，與上百位同仁致謝同時，不忘抽問局處首長，某個業務執行、承辦進度，還有局長在歡樂氣氛中突然被抽考，愣住幾秒才回過神，趕緊恢復嚴肅表情，答覆朱立倫「即將完成」，可見朱最後一刻不忘管理職員、緊盯市政的嚴厲風格。

他受訪表示，最後一天，下午到各個局處跟同仁道別，同仁對他的鼓勵跟支持，尤其是「過去8年，我們就像一家人一樣」，這份感情不會因為他卸任市長而稍有改變，這些同仁就像兄弟姊妹一樣。



每個局處都有人對他喊「選總統！總統好！」，他也笑著回應，希望每位同仁大家秉持這樣的心為市民繼續來努力、來服務，同仁對他的支持，一定會努力，非常謝謝每一位同仁給他很多的溫暖及支持，他很感動。

朱立倫25日卸任後，將環繞全台的下鄉行程，用意在傾聽民意、走訪基層，也會安排要出國參訪，依角逐總統大位，慣例會走訪美方也都可能是考量。