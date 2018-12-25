新北地標從「竹筍」變耶誕城　朱立倫感謝市民：侯友宜第一天就會上手

▲新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

全國的直轄市長交接典禮今25日分別在六都進行，第三任新北市長侯友宜從卸任市長朱立倫手中接下印信，展開無縫接軌施政；朱立倫表示，侯友宜就任，第一天就會上手，第一天就會跟大家一起上工。

侯友宜說，要以簡政便明、行動治理及智能城市這三個亮點，在朱團隊打下的基礎，繼續為民打拚為民服務。

卸任市長朱立倫在交接印信後致詞時，感恩八年前所有新北市民的付託，讓他有機會承擔責任與學習，並成為第一任的新北市長，在過去的2922個日子，與市民一起攜手打拚，共同改造新北、蛻變新北，讓台北縣變成一座嶄新的新北市。

朱立倫說，侯友宜就任，第一天就會上手，第一天就會跟大家一起上工，「今天也是我成為市民的第一天，會與大家一起呼吸、一起工作、一起成長」，用新北的建設經驗推展到台灣每個角落，讓台灣更幸福、更平安、充滿希望。未來將繼續為台灣打拚、與國際接軌，尋找解決問題的方法，並以新北市施政經驗推廣到全國。

侯友宜今後將承擔四百萬新北市民託付的責任，他說，新團隊一定全力以赴為市民打造一個安居樂業的國際城市。對於這裡很熟悉，跟著朱立倫的七年時光學習很多，與團隊努力打拚建設，改變這座城市，看見新北市進步。

他致詞表示，在市民廣場辦理就職典禮深具意義，能與市民緊密結合在一起，廣場上的「竹筍」不僅是一個地標，八年來每到冬季更變成國際觀光客來台灣，最喜歡的新北歡樂耶誕城，這只是眾多改變的一個小小例子。

侯友宜提倒，自己從基層警察做起到現在，38年公職生涯中，沒有政治現實，離政治也很遠，呼叫器及手機永遠不離身，二十 四小時不關機，只要民眾打電話來，一定跑到最前線，幫助民眾解決困難。侯友宜說，他也不是一個空口說白話的人，今天接任市長，一定腳踏實地，在朱立倫打下的基礎及大家滿滿的鼓勵全力打拚向前走，讓新北市有更好的未來。

侯友宜也跟市府團隊叮嚀，「市民最需要你的時候，你一定要在他旁邊，市民有問題的時候，你要在第一線為他解決問題。不能高坐辦公室，充滿著想像不付諸行動。」，強調新團隊要以簡政便明、行動治理及智能城市這三個亮點，帶領四百萬市民安居樂業過好日子。所謂的「亮點」，就是「求新求變、造福市民」。

他說，就「簡政便民」而言，各項為民服務以「一條龍」來服務，致力零抱怨，簡化申請流程，礙於法令範圍的也要積極任事處理不持保守心態，永遠站在市民角度思考解決問題的方法。

侯友宜說，「對於重大投資案，不用你來，我會叫我的局長帶我的團隊，包括我來到你的辦公廳，能夠解決的立即解決，不能立即解決的，如果有礙於法令該改的、該變的，侯友宜每一次會馬上立即做，讓全世界願意到新北市投資。」用這樣的態度，希望「簡政便民」不是口號，而是一種快速解決問題的態度展現，也請市民們隨時鞭策團隊，不要沉默，好好表示意見，讓市府知道改進的地方。

另外「行動治理」，要能接地氣、顧民生，與所有市民站在一起，幫他們解決問題。市民的小事就是市府的大事，從小攤販或維持生計的小店面，到大招商案，都要為他們著想，幫他們解決問題。

針對「智能城市」施政目標，侯友宜指出，在朱立倫市長打造下，新北市已邁入國際大城市，如何和全球各城市結盟，要用任意門的方式，快速和全球緊密結合。新北市是一個公開透明的城市。近年來，已致力於以「網路代替馬路」，以新科技、新社群等方式，運用創意思維，創造快速的智慧城市；也希望兩岸發展出更緊密、更嶄新的新關係，讓雙方城市交流，創造兩岸雙贏。

現場參與典禮的林豐正、尤清等歷任縣長、各級民意代表、仕紳及市民朋友都前來觀禮，禮成後，由侯友宜陪同朱立倫上車，從市民廣場到市府大門口，擠滿人潮歡送朱立倫。