倒數19h／市府員工齊喊「總統好！」朱立倫不捨：這份感情不會因卸任改變

▲新北市長朱立倫24日跑遍整棟市府致謝同仁。（資料照／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長朱立倫卸任倒數中，24日中午過後，他走遍各局處、總共32個樓層、28個局處，他一一道、致謝同仁八年的辛勞與支持；每個局處都有人對他喊「選總統！總統好！」，他也笑著回應，「過去8年，我們就像一家人一樣」，感情不會因為他卸任市長而有改變，感謝同仁給他的溫暖及支持，他一定會努力，也很感動。

朱立倫在卸任前一天下午1點30分開始，走遍新北市政府的所有局處，一一與同仁握手、合照，並感謝每位同仁，在他任內這八年來的支持與辛勞，各局處也早做好準備，有些單位獻花、有的是大合唱獻歌，不少同仁露出不捨的神情，與朱立倫擁抱，搶合照，氣氛感傷。

過程中，每個局處都有職員喊「選總統！總統好！」，他也笑著回應，希望每位同仁大家秉持這樣的心為市民繼續來努力、來服務，同仁對他的支持，一定會努力，非常謝謝每一位同仁給他很多的溫暖及支持，他很感動。

朱立倫表示，最後一天，下午到各個局處跟同仁道別，同仁對他的鼓勵跟支持，尤其是「過去8年，我們就像一家人一樣」，這份感情不會因為他卸任市長而有改變，這些同仁就像兄弟姊妹一樣。

他說，每位同仁都非常非常的不捨，「我也更不捨，這些同仁都像自己的家人一樣」，雖然任期是有限的，他也必須要卸任，但是「這8年的情感，這2922天，我們大家的心都在一起，未來我們的心永遠在一起」。

針對台灣民意基金會24日上午的民調出爐，結果顯示朱立倫獲得過半支持，遠遠勝過國民黨主席吳敦義，他回應，最近很多民調，他都是平常心當作參考，對他來講，第一、希望今天的市政工作能夠畫下圓滿的一個句點。第二、明天順利交棒給準新北市長侯友宜侯市長。

朱立倫的總統規格競選辦公室將在明年一、二月成立，據了解，會位於新北市；也將在農曆年假前後走訪美國。