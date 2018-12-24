　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒數19h／市府員工齊喊「總統好！」朱立倫不捨：這份感情不會因卸任改變

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長朱立倫24日跑遍整棟市府致謝同仁。（資料照／記者羅婉庭攝，下同）

新北市長朱立倫24日跑遍整棟市府致謝同仁。（資料照／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長朱立倫卸任倒數中，24日中午過後，他走遍各局處、總共32個樓層、28個局處，他一一道、致謝同仁八年的辛勞與支持；每個局處都有人對他喊「選總統！總統好！」，他也笑著回應，「過去8年，我們就像一家人一樣」，感情不會因為他卸任市長而有改變，感謝同仁給他的溫暖及支持，他一定會努力，也很感動。

朱立倫在卸任前一天下午1點30分開始，走遍新北市政府的所有局處，一一與同仁握手、合照，並感謝每位同仁，在他任內這八年來的支持與辛勞，各局處也早做好準備，有些單位獻花、有的是大合唱獻歌，不少同仁露出不捨的神情，與朱立倫擁抱，搶合照，氣氛感傷。

過程中，每個局處都有職員喊「選總統！總統好！」，他也笑著回應，希望每位同仁大家秉持這樣的心為市民繼續來努力、來服務，同仁對他的支持，一定會努力，非常謝謝每一位同仁給他很多的溫暖及支持，他很感動。

朱立倫表示，最後一天，下午到各個局處跟同仁道別，同仁對他的鼓勵跟支持，尤其是「過去8年，我們就像一家人一樣」，這份感情不會因為他卸任市長而有改變，這些同仁就像兄弟姊妹一樣。

他說，每位同仁都非常非常的不捨，「我也更不捨，這些同仁都像自己的家人一樣」，雖然任期是有限的，他也必須要卸任，但是「這8年的情感，這2922天，我們大家的心都在一起，未來我們的心永遠在一起」。

▲▼新北市長朱立倫跑遍整棟市府致謝同仁。（圖／記者羅婉庭攝）

針對台灣民意基金會24日上午的民調出爐，結果顯示朱立倫獲得過半支持，遠遠勝過國民黨主席吳敦義，他回應，最近很多民調，他都是平常心當作參考，對他來講，第一、希望今天的市政工作能夠畫下圓滿的一個句點。第二、明天順利交棒給準新北市長侯友宜侯市長。

朱立倫的總統規格競選辦公室將在明年一、二月成立，據了解，會位於新北市；也將在農曆年假前後走訪美國。

ET快訊
快訊／柯P小內閣完整名單出爐！副市長三缺一
寶寶頭皮血腫別亂揉！男嬰「染菌癱瘓」…連翻身都無法

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫跑遍整棟市府致謝同仁　突然「抽考市政進度」局長傻眼

影／淡海輕軌傳訊號異常停駛！捷運局：「遇狀況有SOP」收集缺失、持續改善

台灣民意基金會民調／藍營2020派誰　朱立倫獲過半支持遠勝吳敦義

影／郭子乾高喊「2020凱道歡樂耶誕城」朱立倫扭動燦笑：一定會成功！

影／朱立倫倒數48h轉戰2020：之後目標很確定、很明顯！全力以赴

影／朱立倫率眾搭乘淡海輕軌　安全檢驗過程「千錘百鍊」！

影／朱立倫倒數48h轉戰2020：之後目標很確定、很明顯！全力以赴

朱立倫畢業倒數48小時！淡海輕軌正式通車「免費搭一個月」

淡海輕軌搶通車？ 新北捷運局3點駁斥：通車也不是新北市政府說了算！

侯友宜團隊成軍 朱立倫辦公室明年初成立！啟動總統級行程

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

快訊／完整名單！柯P小內閣出爐　副市長三缺一

管中閔遭卡近一年　國民黨怒：沒有任何官員需要負責任嗎？

立法院前秘書長林錫山涉貪　監察院9比0全數通過彈劾案

把謝長廷派到日本「蔡英文高興好久」　吳子嘉：瘟神…

「未入境2年就停健保」　林靜儀建議修法：返台半年才可復保

「柯家軍」陳思宇哭了...觀傳局長最後一日喊話同仁「繼續努力」

政院否認放行管中閔清理戰場　葉俊榮僅簡訊通知賴清德

宅神睡韓國瑜的床直呼「好硬喔」　網友：翻床一般是要童男

韓國瑜就職倒數！工作人員忙綵排　韓粉搶拍典禮會場

影／　大巨蛋卡四年遭逼退？林洲民不滿：應是申請人努力被審查

一南一北用心服務　中壢區金華里長謝岩介哥哥是「龍介仙」

李毓芬罕見大尺度辣照曝光！　一坐上桌「腿根全露」解放東西半球

全台首間希爾頓逸林酒店28日開幕！入住必嚐30年招牌巧克力餅乾

拿著Gucci包的天使！　憂鬱警聖誕夜想結束生命「一張紙條」救了他

熱火狂燒5連勝升東區第七　溫斯洛：有上帝保佑

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

長榮航空地勤染麻疹！傳染期仍於松山機場工作、也搭捷運、公車

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

政治熱門新聞

丁守中提選舉無效「3大重點曝光..

楊秋興遭踢出小內閣　據傳頻踩韓..

朱立倫要選總統　馬英九6字回應..

高市嗆韓國瑜：市民需要有肩膀的..

大學姊轉戰台中　盧秀燕曝隱瞞原..

謝長廷深夜PO文回應了：為幫蘇..

他護航謝長廷　被網爆：IP是政..

韓國瑜：賽馬講出去我自己也嚇一..

許淑華曾是環球小姐選美第4名

快訊／淡海輕軌通車首日就「訊號..

阿扁「我看錢最輕」駁馬英九　網..

林洲民：對遠雄放水是柯文哲政治..

柯P：世界大城市沒有像台北機車..

朱立倫將成立總統競選辦公室　吳..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳

胡歌深夜被爆領證結婚！

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

丁守中提選舉無效「3大重點曝光」

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面