長期佔位！惡鄰搬出法條警告「不准移車」　眼尖網友發現bug：快報警

▲ 惡鄰占用空位還搬出法條警告，卻被網友打臉 。（圖／翻攝自爆怨公社，下同。）

網搜小組／綜合報導

遇到長期佔用空位，又無理取鬧的惡鄰居真的會很無言！一位網友在臉書發文表示，自家門口前的空位沒有畫黃線和紅線，但是某鄰居卻長期用3～4台機車占用，還貼出紙條警告不能動到機車，移車行為已違法，若發現會到警局提告。正當原po苦惱無法可治時，眼尖網友發現鄰居搬出的法條其實根本站不住腳，紛紛提供方法反制惡鄰。

原po在臉書「爆怨公社」表示，自家樓下有沒畫黃線和紅線的空位置，但是某住戶整天都停「3～4台摩托車佔住」，最近甚至在機車上貼紙條表示「不能移車」，移車行為「已造成強制罪與竊盜罪，如有發現將帶監視器畫面至警局提告。」對方先做出自私的行為，還搬出法條警告，讓原po又氣又無奈地表示，「整個樓下只有他的車可停？有方法可治嗎？」

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▲▼ 網友發現其實惡鄰占用通道，原PO還是可以報警反制 。

眼尖網友發現，這台機車停放的位置下有黃色網格，顯示這個區域是通道，紛紛表示「佔用通道使人無法出入時，是可以報警請求協助的！」、「報警請警察來處理，沒有畫線，如果是在法規不能停車的巷道，依舊能告發」、「報里長請人來畫紅線！結案」。

其他熱心鄉民則是幫忙google，發現移車的話根本不會構成「強制罪與竊盜罪」，「遷移到旁邊哪來的強制罪跟竊盜罪？強制罪無法針對物品，竊盜罪要有不法手段的更改該物的支配權，偷騎走在騎回來還都不成立了」、「別鬧啦~自己不懂還想裝懂來嚇人」、「強制罪：行為人要有故意侵害之行為，才會成立本罪。你是因為要排除牽車障礙，才會去移動對方之車輛，並無故意侵害之本意」、「以毒攻毒，前後左右找幾台波波車擋著，然後複製一樣的紙條」。

