「刺兩支斧頭」上班族撿手機送警局！警連續問：林OO嗎？　他火了

▲原PO直呼，「我胸前刺兩支斧頭就一定是剛出獄嘛」？（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名男性上班族今天（19日）經過台北市新生南路、和平東路口，撿到一個只裝有手機和行動電源的包包，他好心送到警局，結果快被員警的反應氣死。有網友笑說「下次斧頭要藏好」；也有人分享類似經驗表示，有鄰居「長得比較凶又剛好有紋」常被攔。

「O的，一大早就一肚子氣」，原PO今在「爆廢公社」臉書社團說，當下看手機有沒有緊急聯絡電話，看聯絡人發現好像是弱勢族群的持有者，又沒有家人電話，便趕快送去分局，他還原和員警的對話：

原PO：拾獲物品請你們處理。

值班警員：麻煩你送派出所。

原PO：我趕上班。

值班警員：隔壁而已，謝謝。

（原PO走到派出所）

原PO：你好，我拾獲物品請你們處理。

值班警員：林OO嗎？

原PO：？？？

（警員拿出出獄報到簿）

值班警員：是林OO嗎？

原PO：我撿到東西要報案…

▼原PO撿到手機送去警察，卻被以為是剛出獄的受刑人。（圖／達志／示意圖）

原PO事後直呼，「OO涼咧！我胸前刺兩支斧頭就一定是剛出獄嘛？」有網友好奇，「請問你是穿吊嘎還是V領低胸的？為何斧頭跑出來」；原PO回「沒跑出來，他只是看到我玉樹臨風的氣質就猜出來了。」

其他人笑說，「難道是嚇嚇有名斧頭幫，驚」、「他認定你是斧頭幫的」、「下次斧頭要藏好」、「改天你胸前刺兩隻鴿子，他就會跟你膜拜了」。也有人分享類似經驗，「是說我鄰居也常常被攔，人家只是長得比較凶，又剛好有紋身而已啊。」