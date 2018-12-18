匿名狂聊1月！陪被劈腿男走過情傷　「約耶誕城走走」尷尬了：靠北我男生

▲陪伴被劈腿男聊了1個月，對方似乎不知道傾訴的對象是「同性」。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「坦白說這陣子我的心真的有被妳聊走......我們能見面一起去新北耶誕城走走嗎？」有男網友這1個月來玩線上匿名聊天，認識了同樣受到劈腿重傷害的男孩，2人不間斷聊天，撫平了女友離去的傷口，但螢幕對面那人似乎誤會了他的性別，現在主動邀約同遊耶誕城，甚至脫口告白了！

賴姓男網友15日深夜在「爆廢公社」貼文，分享一張匿名聊天網站的對話截圖，「我被匿名聊天的男生告白怎麼辦？」原來，他上個月開始在匿名聊天網站上找人談心，結果遇上一位被另一半劈腿的男生，讓他想起自己一樣的遭遇，想說狀況差不多，就從八卦、電影、美食聊起，沒想到如今接到了直球對決！

螢幕另一端的男生打了一長串文字，完全把賴男當女生般傾訴，他說這陣子聊下來，雖然不是很確定「妳」是男生還是女生，但很感謝這一路上的打氣，「這1個多月來，我們不間斷的聊了那麼久，坦白說這陣子我的心真的有被妳聊走。」文末，他說聖誕節快到了，想約見面一起去逛新北耶誕城，「我們能見面一起去

新北耶誕城走走嗎？如果真的有機會，能否給我一個跟妳見面相處的機會？」

▲就在聖誕節前夕，對方猛然約見面，言語間盡是告白話語。（圖／記者周書羽攝）

賴男說，收到訊息感到不知所措，過去聊天時對方把他當女生，他也一直不說破，畢竟自始自終都不排斥跟男生或女生聊天，「後來知道他是男生之後，我也沒有說破自己是男是女，就這樣跟他聊了1個多月。」沒想到現在沒法閃避了，對方居然開口提新北耶誕城見面，這一篇文字更有如直球告白，「靠北，要怎麼辦才能不傷他的心啊？」

文章貼上網，吸引大批網友熱烈討論，多數人馬上起鬨，「恭喜你在今年的最後脫魯啦」、「他的人生又被打擊了一次」、「直接跟他出櫃」、「你為什麼要騙人家，要見面很尷尬齁」、「別被性別的框架限制了你」、「我支持同性婚姻，加油」、「扮成女性勇敢赴約吧，大家都找到人生新方向！」

此外，也有些網友認真提供可行性高的解決策略，「就先坦白你是男生囉」、「就約見面啊 搞不好能當好朋友」、「陪他去逛耶誕城做好兄弟啊，反正他應該也有心理準備你不是女的了」、「你老實跟他說你是男生，看他是封鎖你還是想見面。如果就不聊了，那代表他只是想找一個女孩；那如果還願意見面，代表他也是一個值得交的朋友。」

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