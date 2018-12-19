媽站店外瞪！國小妹邊哭邊吃「噎到吐了」　隔桌女揪心：情緒勒索

▲原PO吃晚餐見狀，上前安慰小妹妹「吃不下就不要吃了⋯別哭哭。」（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名女網友吃晚餐時，發現隔壁桌的小妹妹邊吃邊哭，甚至噎到吐出來，而媽媽在外頭瞪著小妹妹，讓她直呼「根本是情緒勒索」。對此，其他人則有不同看法，「不了解媽媽為何這樣做，就別干涉別人教育小孩，越界了。」原PO後來強調沒有要介入這位媽媽的教育方式，「妹妹如果是大哭大鬧我也不會安慰她，只是她默默的落淚然後噎到吐出來讓我太心疼⋯sorry，下次我還是讓她默默的哭。」

原PO在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，「看到一個小女孩一個人吃飯，但桌上有其他已吃完的餐具，以為是店家的小孩，才發現她媽媽在外面看著她吃飯。我在隔壁桌對著妹妹說：『加油，慢慢吃』，結果妹妹突然哭了！」

原PO說，「我整個嚇到，一直安慰她，她說她吃不完，她吃不下了⋯我心疼地說：吃不下就不要吃了⋯別哭哭。我很想跟她的媽媽說，小孩不吃飯可以哄、可以等，但你這樣把她一個人留在店裡，在外頭瞪著她吃飯根本是情緒勒索。」

▼有網友認為，「其實有時候不要介入人家管教方式比較好」。（圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

原PO表示，小妹妹委屈一直哭，要出去前還跟她說謝謝，「我整個揪心到不行，希望媽媽不要罵妹妹。」她也回覆網友的留言說，小妹妹應該國小中年級左右，看起來乖乖的。有網友說，「真的其實不要逼小孩吃……會有陰影」；原PO回「妹妹吃到噎到吐出來了」。

對此，其他人則有不同看法，「其實有時候不要介入人家管教方式比較好」、「每個家庭有每個家庭的管教方式，每個孩子也有每個孩子的個性，只是有緣在吃飯見面，您不見得瞭解她家的狀況」、「沒有前因後果，這樣怎麼知道到底是媽媽錯還是妹妹錯」、「謝謝妳的善良，但妳這樣或許破壞了媽媽希望的。以後要心疼別人，或許可以先問問到底發生什麼事了才好」。

有人認為，「有種情況是飯前小孩吵著吃零食，媽媽說吃零食等下會吃不下飯，所以不能吃。小孩：我等下會吃完飯的，所以可以先吃零食嗎？媽媽：好，但妳自己答應說吃的下飯，那沒吃完飯就不能離開。於是⋯⋯路人看到一個小妹妹哭說吃不下。」

▼有媽媽說，如果管教小孩時有別人插手，「我內心會很火」。（圖／翻攝Pakutaso免費圖庫）

還有其他媽媽說，「其實自己的小孩食量有多少，當媽媽的都清楚，有時候小孩不專心吃飯，有一口沒一口，愛吃不吃的，一頓飯可以吃超久，不然就藉口一堆耍賴說吃不完。哪個媽媽想讓小孩自己在裡面吃的，一定是被逼到了，才會出此下策呀。」

該媽媽認為，「這時旁人來干涉，似乎有點不妥，會打壞了媽媽教育小孩堅持的原則，小孩以後也會覺得反正我哭訴吃不完，就會有人來救我。同樣身為媽媽，如果旁人這樣插手，我內心會很火。」

對於網友意見，原PO回覆，「妹妹如果是大哭大鬧我也不會安慰她，只是她默默的落淚，然後噎到吐出來讓我太心疼⋯sorry，下次我還是讓她默默的哭。」她說，「抱歉，沒有前因後果的讓大家以為我介入別人的管教。我會心疼是因為小妹妹哭著吃噎到吐⋯沒有要介入媽媽的教育方式，大概是我雞婆了，sorry。天下的媽媽們，辛苦了。」

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