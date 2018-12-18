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上台北看女兒…猛塞千元鈔！老爸搭車「全身僅剩10元」傻借救濟　她淚崩

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千元鈔、1000元。（圖／記者陳俊宏攝）

▲1000元雖然不多，卻是老爸的愛。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

「女兒...妳有5元嗎？爸爸想要坐公車。」屏東一名父親平常極為節儉，得知女兒上台北讀大學後，他也特地北上探望，臨走前還從口袋裡掏出夾在廣告紙裡的千元鈔給女兒，但回程搭公車時卻發現少了5元，還得跑回去向女兒借錢，寧願自己苦也不要女兒受罪。爸爸而這一舉動，也讓女兒當場淚噴走回學校。

女兒在臉書「爆怨公社」PO文回憶道，爸爸就是省吃儉用，卻默默地什麼都不說存起來給她零用錢花，爸爸身上那隻三星手機用了好多年，機身都已脫漆還不肯換，連水壺手把斷了還用尼龍線綁起來，過著極為節儉的日子。

▲▼父子,親子,家庭,家人,爸爸,父親,小孩,孩童,兒子。（圖／取自pixabay）

▲女兒永遠是心中的寶貝。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

爸爸對自己節儉，卻偷偷存起來給女兒用；女兒上大學後，他趁著來台北遊玩時，特地搭公車到學校探望女兒，走之前還極為擔心地詢問「錢夠不夠用？」接著便從口袋裡掏出夾在廣告紙裡的千元鈔出來，默默遞給女兒，給孩子零用錢花。

女兒透露，永遠忘不了陪爸爸去搭公車後，爸爸從後方追了上來問她「妳有沒有5塊？因為公車要投15元」，但那時她身上也沒有零錢，只好跟爸爸說「你就投20元吧，沒有關係。」

爸爸一聽後也沒有說話，而是貫徹他一生的節儉態度，默默走進超商裡換錢，把10元找開。女兒回憶說，爸爸就是這樣，一邊教育她勤儉，卻偷偷給零用錢，那時看到爸爸去換錢時，當下整個鼻酸，「我是偷偷一路哭著回學校的......爸爸永遠是最好的男人。」

▲▼電話,中年男,父親,爺爺,老年,機車,雙載（圖／翻攝自pixabay）

▲多回家看看爸爸吧！示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

網友看了紛紛留言說，「所以你要好好愛自己，爸爸生你就是希望你幸福」、「爸爸真的是家中最棒的支柱」、「那就打通電話給爸爸吧」、「沒有比爸爸還疼妳的不要嫁」、「做父母後才會體會，平常雖然常常被三歲的兒子氣到中風，一說到聖誕節禮物就默默買下去了」、「這種事我也做過，嘴很硬要他吃苦，看者兒子出遠門又偷偷塞錢」。

也有網友分享經驗說，「我爸也是最疼我的，每次回家我爸都會偷塞錢給我，不管我身上有沒有」、「我爸爸是這個世界上最愛我的男人......雖然他已經離開我，但我永遠愛他」、「小時候家裡窮欠了一屁股債，有次學校要換冬季外套，我爸載我去買，一種380元，另一種加毛背心580，我說380的就好，但爸爸買了580元那款，還說『不差那200塊』，結果回家就被我媽暴打了」。

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關鍵字：父愛,暖新聞,屏東,爆怨公社

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