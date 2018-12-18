好市多499元限定蛋糕瘋搶　她曝神秘吃法：自己人知道就好不然又缺貨

▲網友介紹這款蛋糕內含73%苦巧克力所以不太會膩，超大一顆約10吋只要499元。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

網搜小組／綜合報導

好市多推出「巧克力甘納許蛋糕」，獲得不少網友好評！有消費者分享神秘吃法，「我們自己人知道就好，不然又要缺貨了。」另一名人妻也嘗試同樣做法，讓其他人直呼「恭喜你獲得好市多滅火冠軍」。也有網友分享超讚吃法，「直接臉靠過去盤子，用舌頭撈起來吃。」

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團介紹這款超濃翹課利蛋糕，是聖誕節限定，內含73%苦巧克力不太會膩，裡面是軟綿綿的海綿蛋糕不會太乾，超大一顆約10吋只要499元。另一名網友介紹，蛋糕體是戚風蛋糕，夾心是巧克力鮮奶油，最外層就是甘納許。

也有消費者第一次買，「帶著期待又怕傷害的心吃下，非常好吃，很怕死甜，但它不會，原本以為外層是奶油，但不是唷。不過吃完它，預計這周體重會胖5公斤。」也有人自己加上大湖草莓，就變成草莓巧克力蛋糕。

▼網友介紹蛋糕體是戚風蛋糕，夾心是巧克力鮮奶油，最外層就是甘納許。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

一名網友分享新吃法，「微波30秒，把它提升到另一種境界，這種神秘的吃法，我們自己人知道就好，不然又要缺貨了。」其他人看到成品直呼，「看起來好像肉鬆喔」、「我也以為上面鋪肉鬆⋯驚嚇中」、「新莊店買不到，嗚嗚嗚嗚」。有人則分享超讚吃法，「 不要用手拿，也不要用餐具，直接臉靠過去盤子，用舌頭撈起來吃，超讚。」

另一名人妻則如法炮製，「中午看到有人分享微波一下⋯所以跟著嘗試，但連蛋糕變熱的我比較不愛！後來把外面那層厚厚的巧克力加熱（微波），再把冰冰的蛋糕體加入一起吃，冰火雙重享受我好愛唷。」

其他人笑說，「為什麼看起來像梅干扣肉」、「恭喜你獲得好市多滅火冠軍」、「看完這張照片我想買的慾望剩不到一半，感謝您」、「這張照片看起來完全不好吃」。人妻則留言回，「噓⋯這樣會比較少人去搶啊。」

▼巧克力甘納許蛋糕微波30秒，不少人直呼「好像肉鬆」。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

▼人妻分享蛋糕微波30秒後的樣子。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）