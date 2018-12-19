清寒媽帶兩小孩買兩根熱狗：晚上配飯吃　她拭淚串通賣場員工送暖

▲小姨婆聽到母子三人的對話，擦乾眼淚決定和賣場員工串通做好事。（圖／烤雞示意照／圖中人物和新聞無關／記者曾婉婷攝）

網搜小組／綜合報導

謝謝妳！一名女網友和小姨婆逛大買場，聽到一名媽媽帶兩名小孩的對話，小姨婆決定和賣場員工串通，送給一家三口溫暖，但過程中卻遇到一名口出惡言的歐巴桑。對此，許多網友直呼溫暖，「功德無量」、「善良的小姨婆」。

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，17日下午5時多，她和小姨媽看到一名媽媽帶兩個小朋友，從穿著看起來好像日子不是很好過，媽媽手上拿兩根熱狗，妹妹一直想吃，「媽媽和小哥哥跟妹妹說晚上配飯吃，然後他們三個人就往麵包區試吃盒裡，每樣都試吃。」

原PO表示，她聽到妹妹對媽媽說，「媽媽～這裡吃麵包不用錢，以後可以常常帶我來嗎？」她聽到心很酸，轉頭看到小姨婆擦眼淚後，走到披薩的櫃檯，買現做披薩、一隻烤雞、麵包和饅頭，跟熟食區的人串通，告訴母子三人這是熟食區的活動 ，他們是進入熟食區的第100名客人，所以東西是送的。

▼小姨婆掏腰包買披薩、烤雞、麵包送給母子三人，但對方並不知情。（圖／達志／示意圖）

原PO指出，結果有一位歐巴桑就說了一句，「錢多喔，有錢也不用這樣搖擺（台語，指囂張）。」她直呼歐巴桑可惡，「他們試吃的時候，這個大嬸也在雞雞歪歪，真的很想巴下去，不口出惡言很難嗎？」

有網友說，「怕他們會以為有這活動會常去，結果都沒有」；原PO回，「有跟他們說這三天的活動，今天是最後一天。」還有人好奇，「請教我如何結帳？有機會我也會這麼做」；原PO回，「拿沒貼價錢一樣的袋子，把東西放進去給他們，有價錢的空袋子給我們，東西由熟食區的工作人員給他們，而且要他們過了收銀台才可以給他們，要不然會被拆穿，可能會傷到他們的自尊心。」

其他人大讚原PO和小姨婆太溫暖，「天冷冷～心暖暖，別讓別人影響了行善的心，祝福妳們」、「行善做好的事很棒，不需要理會那種負面口出惡言的」、「好人會有好報！姨婆好棒」、「你們真是太棒了，給予幫助還能顧及對方的尊嚴」。

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