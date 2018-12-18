影／辣媽剛出陽台！1歲娃秒衝過來「喀～馬麻掰掰」　冷風中與龜相伴30min氣炸

記者徐溱謐／綜合報導

遇到頑皮的小孩總讓爸媽很頭痛。一名林姓網友在臉書分享了一部影片，她15日晚上到家裡的陽台上幫烏龜換水，結果才剛踏出落地窗，就聽到1歲半的小兒子狂奔到窗前的腳步聲，「喀！」她驚覺不妙時，已經來不及了，落地窗的鎖已經扣上，她就這樣被留在寒風刺骨的陽台上與烏龜相伴，直到孩子的爸回家才得救。

接受《ETtoday新聞雲》採訪時她說，這兩個小孩是龍鳳胎，女生是姊姊，調皮的男生是弟弟，2人都只有1歲半。她只是要到陽台上幫家裡養的巴西龜換水，誰知道才剛把落地窗關上，弟弟立刻衝到窗前把門鎖起來，她發現時已經來不及了，只能努力比手畫腳，希望女兒可以拯救她。

▲她才剛踏出陽台，兒子立刻衝過來把落地窗上鎖。（圖／Toro Lin授權提供）

在她分享的影片中，女兒正嘗試要忙開鎖解救她，無奈身高不夠高，沒辦法將鎖往上推，一旁的兒子則是看好戲似的，在玻璃窗前敲一敲窗戶，就跑回客廳找玩具，彷彿覺得媽媽終於不會把玩具收起來了，一定要趁媽媽被鎖在外面的時候大玩特玩，女兒看弟弟跑走了，也放棄拯救她，留她一個人在寒冷的陽台上。

她說這已經是第2次被兒子鎖在陽台上了，第一次兒子好像是不懂，才會不小心把她鎖在外面，但這一次她才剛出去一秒，弟弟馬上衝過去鎖窗戶，讓她覺得根本就是故意的，害她被鎖在陽台整整半小時，她好氣又好笑地說，「兩次進去我都很淡定跟阿弟對視，習慣被他整了，放棄了哈哈哈。」

這部影片上傳到臉書上後，已經有超過5萬次觀看，網友們看到影片都笑翻了，紛紛留言表示，「那個中指⋯⋯充滿了恨意」、「最後的中指太有情緒了」、「這個會被我吊起來打」、「前輩子的仇人」、「以後要好好設計家裡的鎖」、「肚子餓了，自動就會把門打開，放妳進來」。

►柴柴學壞講幹話！24張貼圖這裡載