　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／辣媽剛出陽台！1歲娃秒衝過來「喀～馬麻掰掰」　冷風中與龜相伴30min氣炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者徐溱謐／綜合報導 

遇到頑皮的小孩總讓爸媽很頭痛。一名林姓網友在臉書分享了一部影片，她15日晚上到家裡的陽台上幫烏龜換水，結果才剛踏出落地窗，就聽到1歲半的小兒子狂奔到窗前的腳步聲，「喀！」她驚覺不妙時，已經來不及了，落地窗的鎖已經扣上，她就這樣被留在寒風刺骨的陽台上與烏龜相伴，直到孩子的爸回家才得救。

接受《ETtoday新聞雲》採訪時她說，這兩個小孩是龍鳳胎，女生是姊姊，調皮的男生是弟弟，2人都只有1歲半。她只是要到陽台上幫家裡養的巴西龜換水，誰知道才剛把落地窗關上，弟弟立刻衝到窗前把門鎖起來，她發現時已經來不及了，只能努力比手畫腳，希望女兒可以拯救她。

▲她才剛踏出陽台，兒子立刻衝過來把落地窗上鎖。（圖／Toro Lin授權提供）

▲她才剛踏出陽台，兒子立刻衝過來把落地窗上鎖。（圖／Toro Lin授權提供）

在她分享的影片中，女兒正嘗試要忙開鎖解救她，無奈身高不夠高，沒辦法將鎖往上推，一旁的兒子則是看好戲似的，在玻璃窗前敲一敲窗戶，就跑回客廳找玩具，彷彿覺得媽媽終於不會把玩具收起來了，一定要趁媽媽被鎖在外面的時候大玩特玩，女兒看弟弟跑走了，也放棄拯救她，留她一個人在寒冷的陽台上。

她說這已經是第2次被兒子鎖在陽台上了，第一次兒子好像是不懂，才會不小心把她鎖在外面，但這一次她才剛出去一秒，弟弟馬上衝過去鎖窗戶，讓她覺得根本就是故意的，害她被鎖在陽台整整半小時，她好氣又好笑地說，「兩次進去我都很淡定跟阿弟對視，習慣被他整了，放棄了哈哈哈。」

這部影片上傳到臉書上後，已經有超過5萬次觀看，網友們看到影片都笑翻了，紛紛留言表示，「那個中指⋯⋯充滿了恨意」、「最後的中指太有情緒了」、「這個會被我吊起來打」、「前輩子的仇人」、「以後要好好設計家裡的鎖」、「肚子餓了，自動就會把門打開，放妳進來」。

►柴柴學壞講幹話！24張貼圖這裡載

ET快訊
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：臉書,頑皮,龍鳳胎

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／慶祝友誼10週年！「夢想基金」2年存10萬　她感動：彼此進步的動力

螢幕前狂吹！女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網：重播3hr正常嗎？

霸氣送粉絲150萬賓士！台中直播哥「豪撒80萬」　高雄南霸天抖跳辣台妹

影／阿北直播3萬搶看！高嘉瑜、學姐誰漂亮 柯文哲：拒絕回答

影／豪買60間炒房！他爽笑「賺錢啦」結果0售出　下場超療癒：欠2700萬跑路

影／澳門飛台！他聽隔壁大嬸爽聊「帶滿鳳凰卷」　一下機奔檢舉...結局超療癒

她帶5歲兒猛問：粥很燙嗎？　女店員憋笑「一定燙」揭那碗肉粥下場

一早床高速移動5分鐘！她搬來半年「床在叫」　網：結果樓上沒人？

孫安佐自拍大肌肌！「重訓噴汗」帥擺6姿勢　網嗨爆：當我老公

朋友小孩在吳寶春麵包店工作　何啟聖：他領28K甘之如飴

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

上通識課「蓮花指打坐20min」！下秒睜眼…同學閃光光　網笑炸：請問法號

快訊／首張20萬罰單！陸配帶15片豬肉乾入境遭桃機開罰

待得久不是忠誠，是「跑不掉」！想升主管...掌握3個「不要」

影／台積電3奈米廠19日環評　環團：再生能源使用提高到100％

好市多5折！星巴克「黑白隨行杯」2件779元　網一試用驚：送防拔吸管耶

好市多499元限定蛋糕瘋搶　她曝神秘吃法：自己人知道就好不然又缺貨

32歲媽寶男怕單身一輩子以死逼嫁　前女友傻眼：父母還要告我

台鐵「郵輪式列車」春季遊程公布！6條全新路線限量開賣

公公洗碗槽「吐黃痰、熄菸」！她崩潰悟：到朋友家作客自備碗筷

看完「誰摔死了李新」！作家曝血淋淋4點：台灣人寧願相信類戲劇

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

上通識課「蓮花指打坐20min」！下秒睜眼…同學閃光光　網笑炸：請問法號

鴻海旗下永齡基金會攜手默克　推動生醫新創加速器

快訊／首張20萬罰單！陸配帶15片豬肉乾入境遭桃機開罰

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

「水行俠」亞當斯放棄上籃！拉住險重摔對手　球迷：真正的MVP

來北市一遊請辭副市長不留戀　陳景峻：心裡蠻舒暢的

下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡

生活熱門新聞

女Coser「單布刺客裝」太邪..

486先生員工「每人分紅23萬..

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分..

屁孩大笑逼問單親女童「爸爸名字..

孫安佐：我很崇拜館長　求評體態

中華郵政宣布明年招考1750人..

冷到爆！冷氣團夜襲9.5℃刷新..

白牌上快速道路！她PO網竟被車..

懶人包破解非洲豬瘟！罐頭外不准..

網紅空姐偷吃還搶小孩！他忍痛辦..

非洲豬瘟真正「檢疫漏洞」在海上..

2年存10萬！她們用「夢想基金..

馬尾妹鼻涕兩大管！網美照秒壞掉

正妹買早餐　朋友酸大食量沒人要

更多熱門

相關新聞

影／熟女扭腰擺臀叫賣　網友不領情：屁股長蟯蟲？

民眾在臉書「爆怨公社」PO出一段影片，是一名身材豐腴、腰內肉快從緊身牛仔褲炸出的女子正在直播賣行車用品。只見她背對鏡頭，隨著音樂扭腰擺臀還把內褲塞進屁股縫摩擦，但因為肢體沒那麼協調，整體畫面有種說不出的情色與喜感，網友傻眼直呼，「錢不好賺啊…」

Instagram導入新商業服務功能　愈來愈像臉書

以色列總理長子：穆斯林離開更好

屁孩汪猛追雞　見保鑣竄出秒失憶

愛爾蘭查個資外洩　臉書面臨16億美元罰款

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 姚人多 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面