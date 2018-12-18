影／486先生發604萬！26員工「每人分紅23萬」　網羨慕：有缺人嗎

記者陳俊宏／綜合報導

486團購網執行長「486先生」陳延昶今天（18日）清晨在臉書發文，公布給員工的分紅，平均一人可得23萬2620元，讓網友大喊超羨慕，「有缺人嗎想應徵」。486先生標榜幸福企業，年初更打出員工生育補助最高8萬元、結婚禮金最高1個月薪資、育嬰津貼一年2萬4000元、租屋津貼1年2萬4000元。

▲486公司員工2017年12月前往南韓考察，一群人開心自拍。（圖／翻攝「486先生」臉書）

486先生文中提到，「今年給同仁分發的分紅盈餘。若在公司好好待個10年，把這分紅存下來的話，也是一筆不小的退休金，對日後退休也是多一個保障。」根據他貼出的照片，只見「待辦事項中」，他要轉帳604萬8132元給26名員工，平均一人可分23萬2620元。

許多網友直呼好羨慕，「能回饋員工的老闆真好，已經找不到幾個了」、「有福同享的老闆，當你的員工好幸福」、「筆數26，金額600萬，真是好老闆，員工該做到的做到，老闆也非常敢給，願意讓利給員工，棒棒」、「老闆有缺人嗎」、「有缺人嗎想應徵」。

▼486先生26名員工「每人分紅23萬」。（圖／翻攝「486先生」臉書）

人稱網購界霸主陳延昶標榜「幸福企業」，2010年創立「486團購網」，也只請得起3名員工，經過7年的打拚，員工擴增到30人，公司業績成長16倍，2017年營收高達16億元，目前有台北總部、台中展示中心和高雄展示中心。今年初，他徵才更打出生育補助最高8萬元、結婚禮金最高1個月薪資、育嬰津貼一年2萬4000元、租屋津貼1年2萬4000元。

但陳延昶也有苦過，年輕時當業務被罵文盲，堅持推銷3年才賣出一台14萬元的印表機，他靠著「被羞辱」累積經驗，讓公司2017年創下16億的高營收，買20台賓士對他來說只是一塊小蛋糕而已，他卻騎著腳踏車上下班。他今年3月接受《ETtoday新聞雲》訪問笑說，騎單車是提醒自己不能忘記那段跑業務的苦日子，也不能因為有錢就鬆懈。

▼486先生騎單車上下班。（圖／翻攝自486先生臉書）

陳延昶有今日的成就，得歸功於經營3意「同仁樂意、顧客滿意、經營得意」。他表示，公司福利好，員工就會開心熱情工作，顧客接受到好的服務，就會滿意繼續訂購，公司經營就會得意。

「我苦過，被老闆虐過，所以我對員工很好。」陳延昶當時笑說，苦難吃自己吃就好，所以他才會讓員工到歐洲旅遊半個月，去年年終還發出每人24萬元的的分紅，他都知道沒有這些同仁，公司沒有今日的成就。

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▲▼486先生讓員工到歐洲旅遊半個月。（圖／翻攝自486先生臉書）