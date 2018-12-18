　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／486先生發604萬！26員工「每人分紅23萬」　網羨慕：有缺人嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳俊宏／綜合報導

486團購網執行長「486先生」陳延昶今天（18日）清晨在臉書發文，公布給員工的分紅，平均一人可得23萬2620元，讓網友大喊超羨慕，「有缺人嗎想應徵」。486先生標榜幸福企業，年初更打出員工生育補助最高8萬元、結婚禮金最高1個月薪資、育嬰津貼一年2萬4000元、租屋津貼1年2萬4000元。

486公司員工。（圖／翻攝「486先生」臉書）

▲486公司員工2017年12月前往南韓考察，一群人開心自拍。（圖／翻攝「486先生」臉書）

486先生文中提到，「今年給同仁分發的分紅盈餘。若在公司好好待個10年，把這分紅存下來的話，也是一筆不小的退休金，對日後退休也是多一個保障。」根據他貼出的照片，只見「待辦事項中」，他要轉帳604萬8132元給26名員工，平均一人可分23萬2620元。

許多網友直呼好羨慕，「能回饋員工的老闆真好，已經找不到幾個了」、「有福同享的老闆，當你的員工好幸福」、「筆數26，金額600萬，真是好老闆，員工該做到的做到，老闆也非常敢給，願意讓利給員工，棒棒」、「老闆有缺人嗎」、「有缺人嗎想應徵」。

▼486先生26名員工「每人分紅23萬」。（圖／翻攝「486先生」臉書）

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕：有缺人嗎想應徵。（圖／翻攝486先生臉書）

人稱網購界霸主陳延昶標榜「幸福企業」，2010年創立「486團購網」，也只請得起3名員工，經過7年的打拚，員工擴增到30人，公司業績成長16倍，2017年營收高達16億元，目前有台北總部、台中展示中心和高雄展示中心。今年初，他徵才更打出生育補助最高8萬元、結婚禮金最高1個月薪資、育嬰津貼一年2萬4000元、租屋津貼1年2萬4000元。

但陳延昶也有苦過，年輕時當業務被罵文盲，堅持推銷3年才賣出一台14萬元的印表機，他靠著「被羞辱」累積經驗，讓公司2017年創下16億的高營收，買20台賓士對他來說只是一塊小蛋糕而已，他卻騎著腳踏車上下班。他今年3月接受《ETtoday新聞雲》訪問笑說，騎單車是提醒自己不能忘記那段跑業務的苦日子，也不能因為有錢就鬆懈。

▼486先生騎單車上下班。（圖／翻攝自486先生臉書）

▲▼486先生年營收16億，還堅持騎單車上班。（圖／翻攝自486先生粉專）

陳延昶有今日的成就，得歸功於經營3意「同仁樂意、顧客滿意、經營得意」。他表示，公司福利好，員工就會開心熱情工作，顧客接受到好的服務，就會滿意繼續訂購，公司經營就會得意。

「我苦過，被老闆虐過，所以我對員工很好。」陳延昶當時笑說，苦難吃自己吃就好，所以他才會讓員工到歐洲旅遊半個月，去年年終還發出每人24萬元的的分紅，他都知道沒有這些同仁，公司沒有今日的成就。

►超Q《柴語錄》Line貼圖免費拿

▲▼486先生年營收16億，還堅持騎單車上班。（圖／翻攝自486先生粉專）

▲▼486先生讓員工到歐洲旅遊半個月。（圖／翻攝自486先生臉書）

▲▼486先生年營收16億，還堅持騎單車上班。（圖／翻攝自486先生粉專）

ET快訊
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：486先生

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上通識課「蓮花指打坐20min」！下秒睜眼…同學閃光光　網笑炸：請問法號

快訊／首張20萬罰單！陸配帶15片豬肉乾入境遭桃機開罰

待得久不是忠誠，是「跑不掉」！想升主管...掌握3個「不要」

影／台積電3奈米廠19日環評　環團：再生能源使用提高到100％

好市多5折！星巴克「黑白隨行杯」2件779元　網一試用驚：送防拔吸管耶

好市多499元限定蛋糕瘋搶　她曝神秘吃法：自己人知道就好不然又缺貨

32歲媽寶男怕單身一輩子以死逼嫁　前女友傻眼：父母還要告我

台鐵「郵輪式列車」春季遊程公布！6條全新路線限量開賣

公公洗碗槽「吐黃痰、熄菸」！她崩潰悟：到朋友家作客自備碗筷

看完「誰摔死了李新」！作家曝血淋淋4點：台灣人寧願相信類戲劇

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

上通識課「蓮花指打坐20min」！下秒睜眼…同學閃光光　網笑炸：請問法號

快訊／首張20萬罰單！陸配帶15片豬肉乾入境遭桃機開罰

待得久不是忠誠，是「跑不掉」！想升主管...掌握3個「不要」

影／台積電3奈米廠19日環評　環團：再生能源使用提高到100％

好市多5折！星巴克「黑白隨行杯」2件779元　網一試用驚：送防拔吸管耶

好市多499元限定蛋糕瘋搶　她曝神秘吃法：自己人知道就好不然又缺貨

32歲媽寶男怕單身一輩子以死逼嫁　前女友傻眼：父母還要告我

台鐵「郵輪式列車」春季遊程公布！6條全新路線限量開賣

公公洗碗槽「吐黃痰、熄菸」！她崩潰悟：到朋友家作客自備碗筷

看完「誰摔死了李新」！作家曝血淋淋4點：台灣人寧願相信類戲劇

46.3％年輕族群願「西進大陸發展」　近半數台人對陸印象變好

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

上通識課「蓮花指打坐20min」！下秒睜眼…同學閃光光　網笑炸：請問法號

鴻海旗下永齡基金會攜手默克　推動生醫新創加速器

快訊／首張20萬罰單！陸配帶15片豬肉乾入境遭桃機開罰

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

「水行俠」亞當斯放棄上籃！拉住險重摔對手　球迷：真正的MVP

生活熱門新聞

女Coser「單布刺客裝」太邪..

486先生員工「每人分紅23萬..

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分..

屁孩大笑逼問單親女童「爸爸名字..

孫安佐：我很崇拜館長　求評體態

中華郵政宣布明年招考1750人..

冷到爆！冷氣團夜襲9.5℃刷新..

白牌上快速道路！她PO網竟被車..

懶人包破解非洲豬瘟！罐頭外不准..

網紅空姐偷吃還搶小孩！他忍痛辦..

非洲豬瘟真正「檢疫漏洞」在海上..

2年存10萬！她們用「夢想基金..

馬尾妹鼻涕兩大管！網美照秒壞掉

正妹買早餐　朋友酸大食量沒人要

更多熱門

相關新聞

486先生：履歷看出理解力及執行度

知名網路團購賣家「486先生」陳延昶於日前貼出徵人啟事，由於該公司標榜幸福企業，除了零食隨意吃之外，還帶員工到歐洲旅遊，吸引一堆人投履歷。不過陳延昶今（27）日發文感慨說，大概有85％的人在履歷表這關就先被淘汰。

2月內3件分屍案　486先生挺死刑

486先生被網轟爆：看到檢察官秋得起來？

屠殺是玩笑？　486：會不會真幹？

100萬捐門諾　館長公佈匯款明細

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 姚人多 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面