32歲媽寶男怕單身一輩子以死逼嫁　前女友傻眼：父母還要告我

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台北市一名女網友小燕（化名）在臉書「爆怨公社」PO文提到，前男友經常因為一些小事發脾氣，後來分手竟然以死逼她和現任分手再復合，「萬一救不回來，父母還要告我，就因為擔心他40幾歲找不到老婆就逼我回去，明明才大我1歲（32歲）。」

▲小燕的前男友交往初期很體貼，後來卻慢慢變了樣子。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

小燕聲稱，前男友剛認識的時候真的很好，但後來慢慢發現，只要身體不舒服或是心情不好自己就會變成出氣筒，訊息不讀不回、電話不接，等到心情好了才肯理她，有時也會為了一點小事就莫名其妙丟出一句要分手，「我告訴過他不喜歡找不到人的感覺，但沒用。」

最後一次是因為小燕的家庭因素5天沒聯繫，雖然先前有傳訊息請對方體諒，結果還被嗆「妳不是我老婆」、「去嫁給外籍的」，這才斷了2個月的戀情真正分開，沒想到分手一週朋友就幫忙傳遞訊息過來，要求她與現任男友分手再復合，如果不從就要去自殺，一旦救不回來父母還會提告。

▲小燕擔心如果被逼著結婚，可能會危害到自己的生命安全。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

「就因為擔心他40幾歲找不到老婆，就逼我回去嫁給他，明明才大我1歲（32歲）。」小燕坦言，看到朋友傳來的訊息相當害怕，又擔心最後真的逼不得已得嫁，會不會變成命案，「為什麼？明明感情不能勉強。現在只能等他醒了，求他不要逼我嫁，我的生活才剛開始好過幾個月。」

網友們看完這段經歷也紛紛安慰小燕要勇敢，如果真的察覺危險最好趕快報警，以免真的釀成憾事。其實，律師呂秋遠先前也曾整理出9項關於恐怖情人的特徵，包含控制另一半的交友圈、除了談戀愛生活沒有其他重心、在朋友面前和在你面前不一樣、要求你在社群軟體上不斷放閃、會以粗俗的字眼來辱罵伴侶、極度沒有安全感、電話上百通是家常便飯、從言語暴力晉升為肢體暴力、爭吵過後哭著道歉「下次絕不再犯」，如果真的出現上述徵兆，不妨適時以柔和的方式開始遠離，有需要申請保護令也不要因為害怕而不敢求援，最重要的是該如何保護自己。

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