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社會 社會焦點 保障人權

離婚1個月房子整間燒毀　前妻「拿打火機嚇鸚鵡」害的

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記者黃翊婷／綜合報導

新竹戴姓女子離婚後手持打火機闖入趙姓前夫住處，8分鐘後隨即發生火災，她事後辯稱，是因為前夫飼養的鸚鵡試圖攻擊，嚇了一跳才會用打火機想嚇阻，沒想到竟然點燃旁邊衣櫃裡的衣服。雖然檢方提出戴女在事發前曾以手機傳遞「你家失火」、「跟我一起燒死」等訊息，但新竹地院法官最後仍採信上述說詞，改輕判5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。

▲▼ 火災。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲戴女辯稱是為了嚇退鸚鵡才會失手引發火災。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

戴女表示，2017年8月離婚後兩人就分開各自生活，隔月下午4點26分她帶著鑰匙返回前夫與女兒的住處，沒想到對方飼養的鸚鵡作勢要攻擊，心生不滿又嚇一跳，於是拿出打火機想阻止，沒有注意到旁邊的衣櫃沒關門，結果反而點燃衣物引發火災，擔心可能會延燒到其他住戶，當下立即衝到樓梯間拿滅火器，這時有鄰居發現異狀幫忙打電話求救，幸好火勢很快就被消防人員撲滅，雖然房子幾乎完全燒毀，但幸好沒有造成人員傷亡。

事後戴女被檢警認定是故意縱火，因為她在事發之前就曾傳訊息給前夫，內容包含「你家失火」、「跟我一起燒死」等，可見早已萌生自殺、故意放火的念頭，加上火災發生後雖然有幫忙滅火，卻對著趕來的鄰居大喊「火是我放的，趕快叫警察」。而張姓鑑識人員也指稱，一般使用打火機要一直用手按著，光是快速移動就有可能熄滅，更何況是靠近鸚鵡，「翅膀拍打造成的風力一定會把火吹熄，所以這個說詞我們不信。」

鳥,寵物,葵花鳳頭鸚鵡（圖／達志／示意圖）

▲檢警勘查火場並未找到鸚鵡或是牠的屍體。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

不過，住家被燒毀的趙姓前夫證實確實有飼養鸚鵡，而且籠子、鳥架就放在靠近門口的地方，「才養不到1個多月，跟她（戴女）感情不是很好，沒事會咬她。」而且兩人飼養的狗狗當時也在屋內，「她平時會幫狗洗澡，就我所知，不可能會在愛犬還在屋內時就放火燒房子。」

對此，新竹地院法官認為，不能光憑手機訊息的文字就認定戴女故意縱火，至於打火機的部分則拿來相同款式當庭測試，結果怎麼揮都沒有熄滅，可見與張姓證人的說詞不符，當然這也不代表能完全排除過失失火的可能性，最後改依失火燒燬現供人使用之住宅判處5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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關鍵字：火災,縱火,打火機,鸚鵡,離婚

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