路口事故6成都跟「闖紅燈」有關　屏東警1/19起加強取締

記者陳崑福／屏東報導

為有效防制路口交通事故、守護縣民生命財產安全，屏東縣政府警察局宣布，自1月19日起啟動「闖紅燈違規專案執法」行動，針對全縣事故熱點路口進行重點取締，以科技設備與現場勤務並進，全面提升執法效能與民眾警覺性，落實「屏安護民」施政理念。

▲屏東警方執行取締闖紅燈專案。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據屏東縣政府警察局交通隊事故資料分析，路口事故約占全縣交通事故總數六成，其中以「闖紅燈」為主因的案件，經常導致嚴重的側撞、對向衝突等高衝擊性事故。因路口車流交錯密集，駕駛人若無視號誌任意通行，極易造成來不及反應的碰撞情形，進而釀成死傷悲劇，對行車與行人安全均構成重大威脅。

為從源頭控管事故風險，這次專案執法將結合「情境管理」思維，聚焦於易肇事時段與高風險場域，透過定點科技執法設備、巡邏勤務目視查處、與突發攔檢稽查等多元方式同步展開，以提升見警率與守法壓力，導正部分駕駛人搶快違規的行為模式。

警察局強調，這次專案執行並非著眼於開罰數量，而是以預防事故、喚起安全意識為主要目標。透過「慢、看、停」的行為引導，配合執法與宣導雙軌推進，期能讓「守法過路口、平安到家門」的價值觀逐漸內化為全民共識。