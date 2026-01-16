　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨談關稅：反對無底線掏空台灣　為了讓川普滿意還要退讓多少

▲臺美雙方簽署MOU後合影。（圖／行政院提供）

▲臺美雙方簽署MOU後合影。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，美國商務部長盧特尼克則指出，川普總統任內，目標將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。對此，民眾黨今（16日）表示，談判結束了，台灣的考驗才要來臨，民眾黨點出3質疑，強調支持台美合作，但反對無底線掏空台灣，為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？

用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單

民眾黨表示，就在美國法院即將宣判川普關稅是否違法前，台美關稅談判終於定案。針對行政院公布美台關稅談判結果，以及美國商務部長盧特尼克直言台灣鉅額投資是為了「讓川普總統滿意」、目標轉移40%產能至美國一事，台灣民眾黨表示高度憂慮。

民眾黨表示，他們支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係。然而，外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合。堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

民眾黨認為，真正的談判，應該是「有予有取」，既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡。

民眾黨說，然而，看到的卻是政府承諾以信用保證支持2500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單，這不是投資，這是單向輸血，若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？

民眾黨直言，最諷刺的是，協議中竟包含台灣投資美國「能源產業」，就在政府大舉承諾輸出資本的同時，台積電總裁魏哲家在法說會上直言「自己擔心台灣的電力供應」，如果沒有足夠電力，將無法支持AI 的大量需求，甚至會限制台積電的擴產。

台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼

民眾黨表示，護國神山的沈痛預警，政府聽到了嗎？在台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮而不敢擴產的關鍵時刻，執政黨不思將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施？不僅本末倒置，更形同是對本土產業發展的釜底抽薪。

此外，民眾黨提到，盧特尼克部長直言不諱要拿走台灣40%的產能。民進黨政府必須誠實回答國人，當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走四成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？

民眾黨表示，所謂的「矽盾」，其價值在於「不可取代性」。當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是在主動削弱台灣的地緣政治價值。他們理解地緣政治的現實壓力，但談判的目標應是爭取「矽盾的時間」來強化自身體質，而非將矽盾本身作為一次性的保護費上繳。

民眾黨強調，談判結束了，台灣的考驗才要來臨。首先，投資 2500 億美元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流。

民眾黨說，其次，信保基金的額度高達 2500 億美元，勢必會引發國內產業融資緊張，如何因應，看不到政府的回答。

民眾黨說，最後，關稅風波以來，已經嚴重受損的產業如水五金等，能否恢復元氣？政府又怎麼輔導？政府也沒回應。

民眾黨強調，「我們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣」。請執政黨告訴人民，為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

40%半導體產能移美？　鄭麗君：美國的自給率國安目標、台灣參與其中

40%半導體產能移美？　鄭麗君：美國的自給率國安目標、台灣參與其中

台美今天達成貿易協議，台灣產品輸美關稅降為15%。針對美國商務部長盧特尼克指，目標是將台灣半導體產能40%轉移至美，行政院副院長鄭麗君表示，這是美國希望的本土晶片自給率國安目標，台灣作為高科技夥伴參與其中，與美國共同振興AI產業發展；鄭強調，對台灣而言，更重要的是支持高科技產業在國際的擴大與延伸。

台美關稅揭牌15%　國民黨轟：掏空台灣的壓力正在增加

台美關稅揭牌15%　國民黨轟：掏空台灣的壓力正在增加

關稅警報解除！彰化水五金鬆口氣　產業訂單可望回穩

關稅警報解除！彰化水五金鬆口氣　產業訂單可望回穩

台美關稅15%　他一看細項讚「條件優於日韓」

台美關稅15%　他一看細項讚「條件優於日韓」

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

