排30分鐘買超狂便當！3菜配「雞腿＋燒鴨」100元　網驚：太佛了

▲原PO的100元便當太過豐盛。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

一名男網友表示，他排隊買便當每次都要花至少30分鐘，且點了他最愛的三寶飯只要100元；當他分享便當內的菜色時，滿滿的肉配菜頓時讓網友全驚嘆「太佛了！」、「跪求地點」。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」刻意說反話，請大家千萬不要去買高雄這間燒臘店，因為他每次排隊都需要排30分鐘，「千萬不要！！！這樣我就不用排隊了」。

從原PO購買的便當菜色可以看到，有滿滿的燒臘、整隻雞腿及燒鴨，後方三格也塞滿了豆干、鴨血籍炒高麗菜，菜色非常豐富；原PO也說，這是三寶不要飯，因此才100元，但非常物超所值。

▲有網友也貼出台北的高CP便當。（圖／翻攝爆怨公社）



網友看完紛紛留言，「太爽了吧 有夠豐盛的」、「太遠了 台北應該要200」、「誇張耶，這樣老闆賺什麼，難道是做身體健康的嘛！！」、「你偷偷告訴我我一定不會去排隊..叫老公去排」、「沒有白飯怎麼叫便當，大家別去！」，也有人偷偷透露，「華夏路上某間燒臘店~~~~~應該只有一間而已XD」、「X記?」。

此外，也有台北網友PO出燒肉鴨腿便當說，「80元的也不賴」，更引起追問，「我也比較喜歡你這個 到底在哪裡才能買得到」，他也直接回「在士林喔」。