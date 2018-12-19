台女控洋教授性侵害流血　一張自製「真誠相愛」貼圖大逆轉

▲小如指控受到性侵，但外籍教授認為兩人是你情我願。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

突發中心／綜合報導

台北市年輕女子小如（化名）指控今年9月被外籍教授性侵，對方假借幫忙找租屋處伸出狼爪，甚至還因為「太大」害她下體流血。不過，台北地檢署檢察官調查兩人的LINE對話紀錄，發現女方竟然自製愛的貼圖傳送，顯然與一般遭受性侵的受害者反應不同，因此採信兩情相悅的說法，不起訴教授。

根據《蘋果日報》報導，小如透過教會認識這名在生醫領域頗有研究的外籍教授，並互相加LINE好友，平時也會聊天或幫忙解答中文的疑惑，後來想找房子就約定到對方家碰面，再一起過去，沒想到人才進到屋內就被拖上床性侵，拚命抵抗都沒有用，甚至因為男方生殖器太大導致下體流血。

▲檢方發現，小如事後還曾和外籍教授聊天，言談內容看起來並無異狀。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人無關）

不過，被指控性侵的外籍教授反駁，兩人發生關係是兩情相悅，絕非逼迫，事後小如甚至主動幫忙按摩，也有傳LINE自製貼圖給他，上面寫著「真誠相愛化敵為友」。

檢方調查後認為小如在第一時間並沒有報警，還留下來幫忙按摩穴道，而不是立即離開，之後兩人也有持續聯絡，顯然與一般受害者的反應不同，有違常理，最後採信男方說法，不起訴教授。

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