政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅揭牌15%　國民黨轟：掏空台灣的壓力正在增加

▲▼ 國民黨召開「黑箱作業換來產業掏空 」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「黑箱作業換來產業掏空 」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

美台關稅談判結果出爐，美國同意將商品關稅降至15%不疊加，半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。國民黨今（16日）召開記者會。國民黨發言人牛煦庭質疑，民進黨政府屢次宣稱他們是談判高手，但公佈的結果真的對台灣有利嗎？過去大家只能從外媒報導摸索進度的黑箱，但已隱約感受到掏空台灣的壓力正在增加。

國民黨今日召開「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會，文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭等出席。他們質疑對美關稅談判結果可能產生三大問題：第一、產能不會「五五開」的承諾跳票；第二、供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；第三、MOU 規避審查，也放掉對我有利的談判條件；並呼籲執政黨，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬；不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。

吳宗憲表示，台灣是以出口為主要導向的國家，關稅對我國產業具有非常大影響，尤其是對美關稅。但政府對於美國關稅的討論，始終處於黑箱狀態，不讓大眾知道到底發生了什麼事？國民黨多次援引《條約締結法》，希望政府公開談判內容，並到國會說明，但政府總是以技術性手段不公開資訊；當在野黨提出質疑時，政府則用自己的說法來掩飾。雖然今早政府突然公布相關細節，但目前所知的資訊仍嚴重不足。

「黑箱作業換來產業掏空與五五開跳票」，牛煦庭表示，民進黨政府屢次宣稱他們是談判高手，但公佈的結果真的對台灣有利嗎？過去大家只能從外媒報導摸索進度的黑箱，但已隱約感受到掏空台灣的壓力正在增加。他舉出，去年10月，川普總統提到希望台灣的晶片產能與美國國內達成「五五開」（各佔一半）的比例，此說法立即造成台灣內部的恐慌與震動。當初談判開始時，大家就擔心「護國神山」不在、產業鏈外移，台灣的「矽盾」將逐步溶解；「五五開」的倡議證實了這項的恐慌。

牛煦庭進一步指出，去年 10 月，談判代表鄭麗君曾承諾，台灣政府絕對不會答應「晶片產能五五開」的條件，會以產業與國家利益為優先。但今天公佈的結果是什麼？美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）很得意地說，至少有 40% 的晶片產能會移到美國。請問「『五五開』不行，40%就可以嗎？」現在公佈的 2,500 億美元 FDI（外國直接投資），大抵上就是晶片產能，也證實先前《紐約時報》等外媒所揭露，台積電要持續赴美增設晶圓廠，且至少要蓋五座。顯然晶片產能就會大幅向美國移轉，也強烈靠攏盧特尼克的 40%，甚至川普主張的「五五開」。這難道不是標準的大跳票嗎？我國談判代表對內承諾不會出賣產業利益、不會影響晶片產能，但對外談判結果卻完全打臉自己的承諾，這是什麼談判代表？這也是為什麼大家要求必須向國會報告進度，因為關在黑箱的結果就是「偷渡、掏空台灣」的事實。

牛煦庭總結三大問題：第一、產能不會「五五開」的承諾跳票；第二、供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；第三、MOU 規避審查，也放掉對我有利的談判條件。他奉勸執政黨，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬；不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。

吳宗憲強調，問題最主要核心在於美國是不是將半導體關稅的例外待遇寫進一個可計算的公式？台灣會不會變成此可計算公式中的一個小部分，就是被設計的對象？他認為，美方利用關稅的制度重新規劃半導體的生產力，其優惠不是給臺灣，而是讓半導體產業來美國設廠。美方的優惠不能沾沾自喜，應該著重我國拿了什麼去換這15％，會不會將我們小孩的未來都換掉了？

吳宗憲強調，並不希望對美談判最後演變成「德公移山」。但目前資訊嚴重不足，國民黨將持續研擬日、韓的談判方式與 GDP 佔比，讓資料透明，並要求政府將簽訂的協議、MOU 與承諾等送到國會接受透明審查，阻止台灣付出慘痛代價。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

AIT大讚：美台關稅協議強化美國經濟韌性　大幅推動美國半導體產業

AIT大讚：美台關稅協議強化美國經濟韌性　大幅推動美國半導體產業

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，美國在台協會AIT今（16日）表示，這項前所未有的承諾，將大幅推動美國半導體產業、強化美國的經濟韌性，該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與工業領域的領導地位，此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。

關稅警報解除！彰化水五金鬆口氣　產業訂單可望回穩

關稅警報解除！彰化水五金鬆口氣　產業訂單可望回穩

民眾黨談關稅：反對無底線掏空台灣　為了讓川普滿意還要退讓多少

民眾黨談關稅：反對無底線掏空台灣　為了讓川普滿意還要退讓多少

邱毅轟：半導體產業40%移往美國　關稅談出這種窮台結果有臉面對？

邱毅轟：半導體產業40%移往美國　關稅談出這種窮台結果有臉面對？

總預算卡太久！藍白先放行TPASS等新興預算718億　院會逕付二讀

總預算卡太久！藍白先放行TPASS等新興預算718億　院會逕付二讀

關鍵字：

關稅國民黨

