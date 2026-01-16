高市早苗將解散國會？　黃暐瀚曝隱憂：失敗的話中國施壓恐加大

▲媒體人黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本首相高市早苗近日傳出將提出解散眾議院，對此，媒體人黃暐瀚昨（15日）分析，此舉如果失敗，恐會有讓中國施壓力道加大的隱憂，民眾也會抱怨無端解散國會，花錢改選，進而使內閣支持度下滑。

黃暐瀚表示，日本首相高市早苗上任未滿三個月，近日傳出打算解散國會（眾議院），最快於2月8日重選，但為什麼是現在？因為內閣民調高，已連續3個月突破7成。

黃暐瀚說明，目前也正值發放民生補助的時間，此刻改選，最有可能得到民眾支持，然而，經濟問題一直是高市內閣的隱憂，如果現在不做，之後可能不會再有這樣的機會。

黃暐瀚進一步說明，自民黨加維新會組成的執政聯盟，在參議院握有119席，差6席才過半，眾議院也僅僅只是233席剛好過半的脆弱多數，未來高市內閣如果想要推展重大法案和預算，需要更多的國會席次來推行。

此外，黃暐瀚分析，高市早苗希望達到的結果，是自民黨單獨過半、自民黨+維新會+國民民主黨，能達到過修憲門檻（超過310席），從而穩固自己在自民黨內總裁（主席）的地位。

黃暐瀚點出，高市還可以藉此推動修憲，遵從安倍遺願，修改和平憲法第9條，將自衛隊改名國防軍，同時，確認日本國民對她的支持度，諸如台灣有事論與對中強硬態度，是否繼續。

不過，黃暐瀚也指出，如果失敗，恐會有讓中國施壓力道加大的隱憂，民眾也會抱怨無端解散國會，花錢改選，進而使內閣支持度下滑，但黃暐瀚強調，高市早苗是選在最好的時機，拔刀居合，勇敢出擊，是成是敗，瞬間決定。