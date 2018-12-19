影／電車癡漢露內褲27秒暴衝3次氣質妹　3男乘客同時出手推開

▲前他男乘客幫忙推開騷擾女子的癡漢。（圖／翻攝自推特／@populus1q3，下同）

國際中心／綜合報導

日本電車一名圍著圍巾的氣質女子白天搭乘電車，卻遇到疑似喝醉酒露出半件內褲的癡漢，幾度逼近擺動腰部做出騷擾動作，幸好旁邊3名男乘客見狀馬上幫忙出手制止，聯手將男子推開，而這暖心的一幕全被其他乘客拍下。

影片中，穿著深藍色大衣、圍著圍巾的女子原本好好坐在位置上，但穿著綠色外套的男子上車後就站到她面前，並且在27秒內連續近距離逼近3次；旁邊3名男乘客發現她被嚇到不知所措，立即一起伸手幫忙制止，沒想到男子被推開後還頻頻使力想往前靠近，嚇得她忍不住當場落淚。

▲男子的內褲幾乎都快全露出來了。

拍下這段影片的網友「masato@vvvzp」事後在推特PO文指稱，綠色外套癡漢是在東京惠比壽站上車，疑似是喝醉酒，但不知道是喜歡穿垮褲還是故意的，內褲幾乎露出大半件，後來甚至直接仰躺在電車走道上，他在五反田站下車之後，馬上就把影片和目擊過程告訴站務人員。

影片傳開後推特網友大多都很氣憤，紛紛留言說，「這種人就應該先賞他一記昇龍拳」、「旁邊兩位阿伯人超好」、「就像是在守護公主呢」、「男子的行為已經不是騷擾，是犯罪了吧？好可怕」。但也有人提醒原PO，雖然是在替受害者抱不平，但影片中清楚拍下女方的臉，恐怕會造成困擾，目前這部影片已經被刪除。

▼有日本網友感嘆，電車癡漢的事件近年來似乎有越來越嚴重的傾向，女性出門還是要多注意周遭有沒有可疑人士。（示意圖／記者賴文萱攝，與本文當事人無關）

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