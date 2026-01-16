　
地方 地方焦點

提領500萬驚動警銀聯防　潮州警細心查證變護鈔

▲潮州警方打詐變護鈔。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方打詐變護鈔。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警方日前巡邏時接獲合作金庫通報，一名67歲陳姓男子臨櫃欲提領新臺幣500萬元，金額龐大引發行員警覺。警方立即到場關懷查證，確認資金用途屬實並排除詐騙疑慮，隨後主動提供免費護鈔服務，全程陪同返家，展現警銀聯防即時守護民眾財產安全的成效。

▲潮州警方打詐變護鈔。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局中山路派出所警員邱勖峰及李憶婷，於1月9日執行巡邏勤務時，接獲潮州鎮合作金庫通報，指稱一名男子臨櫃欲提領現金新臺幣500萬元，行員察覺金額龐大，擔心民眾可能遭遇詐騙，遂請求警方到場協助查證。

警方獲報後立即趕赴現場關懷了解，這位67歲陳姓男子表示，因有債務需償還，故需提領大筆現金使用。警方秉持保護民眾財產安全之立場，除再三向老翁確認提領用途及資金流向外，亦主動聯繫其兒子進行交叉查證，確認情況屬實，排除遭詐騙之可能。

考量提領金額龐大，為避免途中發生意外或遭歹徒覬覦，警方主動向老翁表示願意提供護鈔服務，陪同其返家以確保安全。經老翁同意後，員警全程護送至住處，過程平安順利，未發生任何意外狀況。陳姓老翁及其家屬對於警方細心查證及主動護鈔之貼心作為，深表感謝，對警方積極為民服務、守護財產安全的用心與專業給予高度肯定。
潮州分局長林俊雄表示，近年來詐騙集團常利用「投資獲利」、「假檢警」、「債務處理」等話術，誘騙民眾提領鉅額現金交付，造成重大財產損失，所幸本案在金融機構與警方即時合作下，成功確認民眾安全無虞，也展現警銀聯防機制的成效。

他也提醒，年關將近，警方有提供護鈔服務，民眾若有提領大量現金之需求，可主動請求警方協助護鈔，過程完全免費，以確保人身及財產安全。

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

潮州警方護鈔服務大額提領詐騙防範財產安全

