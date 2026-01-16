提領500萬驚動警銀聯防　潮州警細心查證變護鈔

▲潮州警方打詐變護鈔。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警方日前巡邏時接獲合作金庫通報，一名67歲陳姓男子臨櫃欲提領新臺幣500萬元，金額龐大引發行員警覺。警方立即到場關懷查證，確認資金用途屬實並排除詐騙疑慮，隨後主動提供免費護鈔服務，全程陪同返家，展現警銀聯防即時守護民眾財產安全的成效。

潮州警分局中山路派出所警員邱勖峰及李憶婷，於1月9日執行巡邏勤務時，接獲潮州鎮合作金庫通報，指稱一名男子臨櫃欲提領現金新臺幣500萬元，行員察覺金額龐大，擔心民眾可能遭遇詐騙，遂請求警方到場協助查證。



警方獲報後立即趕赴現場關懷了解，這位67歲陳姓男子表示，因有債務需償還，故需提領大筆現金使用。警方秉持保護民眾財產安全之立場，除再三向老翁確認提領用途及資金流向外，亦主動聯繫其兒子進行交叉查證，確認情況屬實，排除遭詐騙之可能。



考量提領金額龐大，為避免途中發生意外或遭歹徒覬覦，警方主動向老翁表示願意提供護鈔服務，陪同其返家以確保安全。經老翁同意後，員警全程護送至住處，過程平安順利，未發生任何意外狀況。陳姓老翁及其家屬對於警方細心查證及主動護鈔之貼心作為，深表感謝，對警方積極為民服務、守護財產安全的用心與專業給予高度肯定。

潮州分局長林俊雄表示，近年來詐騙集團常利用「投資獲利」、「假檢警」、「債務處理」等話術，誘騙民眾提領鉅額現金交付，造成重大財產損失，所幸本案在金融機構與警方即時合作下，成功確認民眾安全無虞，也展現警銀聯防機制的成效。

他也提醒，年關將近，警方有提供護鈔服務，民眾若有提領大量現金之需求，可主動請求警方協助護鈔，過程完全免費，以確保人身及財產安全。