單親媽挺女兒「我就是爸爸」　女童轉身大笑：她馬麻死掉了

網搜小組／綜合報導

林姓單親媽媽在臉書「爆怨公社」PO文指稱，16日帶女兒到桃園楊梅某診所看醫生，卻遇到一名白目的小女孩，不僅逼問女兒「妳把拔叫什麼名字」，一聽到她回答「爸爸是我」，還馬上對媽媽大笑「她馬麻死掉了，哈哈哈」，「讓我驚覺不是只有上學後孩子才會被歧視沒有爸爸。」

▲林女對女兒相當疼愛，並不認為沒有爸爸是多麼見不得人的事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

林女提到，自己雖然是單親媽媽但一點也不會因此感到羞恥，只是沒想到竟然會在親子耳喉鼻科診所遇到一名沒禮貌的小女孩，當時對方多次逼問「妳把拔叫什麼名字」，女兒似乎不知道該怎麼回答，於是一臉茫然看向站在一旁觀察的她，這才幫忙打圓場比了個「噓」動作希望孩子停止吵鬧。

無奈小女孩沒有得到回答還是一直問一樣的問題，林女不得已才回說「她爸爸是我啊」，下一秒對方竟然立即對自己的媽媽大笑，還指著她的女兒說「她馬麻死掉了，哈哈哈」，差點氣得當場先賞兩巴掌，還好有忍住衝動，雙方家長也趕快將孩子們帶開。

▲林女帶女兒去看醫生，卻在掛號時遇到沒家教的小女孩。

「我拉著女兒走到門口安撫，真的很怕她受傷。」林女無奈地說，小女孩詢問爸爸的名字可以當成無知，但身為成年人的媽媽怎麼可以無視小孩亂講話，而且還在爆滿的診所內放任小孩橫躺在椅子上看手機，「讓我驚覺不是只有上學後孩子才會被歧視沒有爸爸，家教真的很重要！」

其他網友們看完這段奇葩的經歷，也紛紛留言安慰林女，「沒有爸爸不可恥！沒家教才可悲！妹妹加油」、「我應該會爆氣大聲回問，誰家小孩他X的那麼沒教養」、「我是單親爸爸，但我也很驕傲！很多事還輪不到我管，孩子就先處理完畢了」、「就當那孩子沒家教，別跟她計較了吧」。

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▼林女PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）