影／周安履聽江宜樺演講遇鬧場　被誤認帶頭者挖出反管學生經歷

政治中心／綜合報導

前行政院院長江宜樺18日赴台大演講，卻被學生衝上台包圍並大喊「院長下令、警察打人」，一度傻愣在原地。不過，外界對於這起事件正反評價不一，還有政大教授在臉書社團「野台」指稱，鬧場的「帶頭大哥」就是多次發表反管立場的台大學代會議長周安履，但隨後改口應該是誤解，他只是在現場聽講，並在事件發生時錄影，不是帶頭鬧事者。

▲江宜樺被學生包圍，現場十分混亂。（圖／翻攝游騰傑臉書，下同）

江宜樺18日受台大政治學會邀請，以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題舉辦演講，一度還因為報名人數眾多，主辦單位才將場地改到社科院101教室（和碩講堂），沒想到才講到一半，就有學生突然衝上台包圍，現場其他群眾則高喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，讓他當場傻愣在原地，最後不得不先離開教室先到8樓的小房間休息，學生們則守在走廊上等待，一看到他現身馬上圍過去逼問「江宜樺你要回答嗎？誰下令的」，但他並未回應，隨即狼狽離去。

▲學生們在走廊外等江宜樺現身。

由於江宜樺在過程中曾想在黑板寫下「請理性」，卻不斷被抹掉，外界對於這場包圍行動正反評價不一。政大教授廖元豪在臉書社團「野台」PO文指稱，這一切其實都是台大學代會議長周安履帶頭鬧場，「大家複習一下他的資歷，如果國民黨要執政、管中閔當校長，這些『覺青』都會繼續天天這樣鬧場。你有意見可以在外面舉牌靜默抗議，但不讓人家演講、不給人家聽講是怎樣？」

不過，廖元豪隨後又改口表示應該是誤會，聽聞這位同學（周安履）只是在現場聽講，並在事件發生時錄影，不是衝撞鬧事的帶頭大哥，「若真如此，就表示我們都誤解了。抱歉，人可以有政治傾向，但只要沒有鬧場那還是他的自由。鬧場的該被嚴厲譴責，若只是錄影的聽講者，則是『被害者』。」

對此，周安履的臉書19日全天只有兩則貼文，都是江宜樺演講受到抗議的直播影片，並未做出其他回應；不過，先前他也曾被媒體爆出擔任姚文智團隊的青年寫手，揹上職業學生的稱號，但後來已出面否認。

▼▲網友指稱帶頭鬧場的人是周安履，後來發現他應該只是單純去聽演講。（圖／翻攝自Facebook／野台）

出稿07：35

更新11：43

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