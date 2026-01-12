無人計程車卡在輕軌上　「後方有列車靠近」乘客驚嚇下車逃命

▲自動駕駛車開到輕軌上。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城街頭發生，一輛自動駕駛計程車竟然行駛到輕軌軌道上並且停住，而後方有一輛輕軌列車即將經過，嚇得車上乘客下車逃跑，驚險畫面在網路上流傳。

自動駕駛車誤闖輕軌 乘客急下車避險

當地媒體報導，一輛Waymo無人計程車7日在鳳凰城輕軌軌道上發生故障，迫使車上乘客趕緊下車逃命。

從網路流傳影片中可看到，這輛無人計程車開到輕軌軌道後突然停住，此時後方有一輛輕軌列車正要經過，讓乘客只好趕緊下車，沒多久無人車才沿著軌道繼續行駛。

影片在網路上引發網友關注，當地專家表示，事發地點附近正在施工，且輕軌也是去年才開通，可能因為這樣導致無人車作業系統發生錯誤。

鳳凰城輕軌公司Valley Metro後來也對外證實事件，有員工7日早上9時左右在Southern Avenue和Central Avenue附近北行輕軌道上發現一輛無人計程車，營運中心人員立刻接獲通知前往現場，並且聯繫Waymo公司，為了最大幅度減少影響，南北向列車換向後進行了乘客交接，並恢復運行，事件沒有造成重大延誤。