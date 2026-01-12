女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

▲美國邊境巡邏隊進駐明尼蘇達州明尼阿波利斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州一名女志工日前遭移民暨海關執法局（ICE）官員開槍擊斃，引發全美各大城市怒火，數萬名民眾湧入明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭抗議。面對日益緊張的局勢，美國國土安全部部長諾姆11日正式宣佈，將向明尼蘇達州增派「數百名」聯邦人員，以確保前線執法官員的安全。

保護一線官員 國土安全部再增援數百探員

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在《福斯新聞頻道》節目《週日早晨期貨》中證實，為了讓移民暨海關執法局（ICE）和邊境巡邏隊的官員能「安全地」執行任務，政府決定加派人手。

目前明尼阿波利斯—聖保羅地區（Minneapolis-St. Paul）已駐守約2000名聯邦人員，國土安全部稱這是有史以來最大規模的行動。

諾姆強調，若抗議者對執法人員採取暴力行動，或是阻礙政府運作，這都屬於犯罪行為，當局絕對會追究責任，「如果他們妨礙我們的行動，我們將讓他們承擔後果。」

擊斃3寶媽引爆全美怒火 執法正當性陷羅生門

整起事件起源於本月7日，37歲的3寶媽古德（Renee Good）在一次ICE的行動中遭到官員槍擊身亡。古德生前長期擔任志工，負責監控並記錄ICE在當地的行動。國土安全部聲稱，當時古德將「車輛當作武器」試圖衝撞官員，探員是為了自衛才開槍。

然而，地方官員與目擊者卻持有截然不同的看法。明尼蘇達州官員認為這次開槍「毫無正當性」，指出目擊者拍攝的畫面顯示，古德當時是駕車轉向並遠離執法人員。

▲西雅圖民眾聚集抗議政府加強移民執法。（圖／達志影像／美聯社）



明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）更在《紐約時報》投書痛批，影片清楚顯示古德只是想離開現場而非發動攻擊，抨擊川普政府在「魔魔化」受害者，散播錯誤資訊。

「大都會突擊行動」惹議 美多地爆發大規模示威

隨著槍擊影片在網路瘋傳，抗議潮已從明尼蘇達州蔓延至洛杉磯、波特蘭及紐約等大城市，本週末全美預計將舉行超過1000場集會。

儘管社會輿論強烈反彈，國土安全部助理部長麥勞克林（Tricia McLaughlin）仍強硬表示，自「大都會突擊行動」展開以來，已在當地逮捕超過1500名通緝犯與黑幫成員。她批評地方政府不作為，「我們不會因為暴徒而停下腳步，我們要讓明尼蘇達重歸安全，這是州長華茲（Walz）和市長弗雷拒絕去做的事。」

目前這起槍擊命案正由聯邦政府深入調查中，諾姆在CNN節目中透露，有其他畫面顯示古德在事發前曾參與抗議ICE的活動，但尚未說明是否會公開相關證據。