快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯威斯特伍德（Westwood）11日爆發大規模示威，數百名群眾走上街頭聲援伊朗抗爭運動。不料抗議現場卻傳出意外，一輛U-Haul租賃貨車突然衝進人群，引發民眾集體憤怒包圍，有人甚至動手砸碎車窗。警方隨後將駕駛拖出車外逮捕，目前傷亡情況尚不明。

▲貨車衝進「反伊朗政權」示威人群。（圖／翻攝自X）



貨車突衝進人群 現場憤怒包圍「砸窗」畫面曝光

綜合美媒報導，這起事件發生在威斯特伍德聯邦大樓（Federal Building）附近的抗爭現場。當時大批民眾正聚集表達對伊朗政權的不滿，一輛U-Haul租賃貨車卻在11日下午衝進示威群眾，導致原本平靜的集會瞬間陷入混亂。

JUST IN: Several injured after U-Haul truck drives through protest in Los Angelespic.twitter.com/3qGbO3SYsX — BNO News (@BNONews) January 11, 2026

根據現場民眾手機拍下的畫面顯示，貨車衝入人群後，情緒激動的示威者隨即將車輛包圍，有人甚至開始砸擊車窗試圖阻止駕駛。隨後從空中攝影（AIR7）的俯瞰畫面可以看到，現場執法人員迅速介入，合力將一名男子從車內拉出並帶走羈押。

目前洛杉磯警方尚未公布該名貨車駕駛的身分與動機，具體是否有人在衝撞中受傷也還在確認中。

車身噴漆字眼引關注 警方：未叫救護車

值得注意的是，這輛 U-Haul 貨車的側面被發現寫滿了政治標語，內容包括「不要巴勒維國王」、「不要政權」、「美國：別重演1953年」以及「不要宗教領袖」，其訴求與現場示威活動的關聯性仍待警方進一步調查。

洛杉磯警察局證實，儘管現場情況一度高度緊張，但並未叫救護車支援。加州公路巡警局也緊急封閉了405號高速公路（405 Freeway）通往威爾希爾大道（Wilshire Boulevard）的匝道，以維持交通秩序。