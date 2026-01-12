川普暗示要「盧比歐當古巴總統」！他身兼4職　史上最忙國務卿

▲盧比歐身兼數職。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普12日在社群平台Truth Social上大膽拋出震撼言論，暗示現任國務卿盧比歐未來可能出任「古巴總統」。盧比歐為古巴裔，他的父母曾在1950年代逃離古巴巴蒂斯塔政權，如今被川普視為可能接掌家鄉政權的人選。

根據《紐約郵報》報導，一名網友在Truth Social上開玩笑稱，古巴政府垮台後，盧比歐可能成為新領導人。對此，川普11日竟回應，「聽起來不錯。」讓這個網路玩笑瞬間成為國際矚目焦點。

值得注意的是，盧比歐目前身兼數職，除了國務卿本職外，還同時擔任代理國家安全顧問和代理國家檔案館長，2025年8月前甚至還兼任美國國際開發署署長。由於工作量爆表，也讓盧比歐經常成為網路迷因的主角。

前國安顧問蘇利文2025年就公開質疑，認為盧比歐同時處理國務卿和國安顧問職務「根本荒謬」。網友們更是創作無數梗圖，每當有職位出現空缺，就開玩笑說川普會再指派給盧比歐，從委內瑞拉總統、明尼蘇達州長、格陵蘭秘書長，到他心愛的邁阿密海豚隊總經理都成為惡搞對象。

最常被使用的梗圖照片，是盧比歐在2025年2月28日白宮橢圓辦公室內的尷尬瞬間。當時川普與烏克蘭總統澤倫斯基在鏡頭前爆發激烈爭吵，坐在一旁的盧比歐表情明顯不自在，這張照片隨即在網路瘋傳。

面對鋪天蓋地的惡搞，盧比歐上周特地在社群平台X上澄清，強調自己不會競逐邁阿密海豚隊總教練和總經理職位。他強調，「我通常不會回應網路謠言，但我覺得現在必須回應一下。我不會接任邁阿密海豚隊總教練和總經理職位，我必須專注於全球事務，以及美國珍貴的檔案資料。」

川普提及盧比歐接掌古巴的時機耐人尋味。美國政府正在評估如何處理這個加勒比海島國的未來。盧比歐在「絕對決心行動」成功逮捕委內瑞拉強人馬杜洛後對記者表示，「如果我住在哈瓦那，而且是政府成員，我會感到擔憂，至少有一點。」他特別強調古巴對委內瑞拉的影響力，並指出突襲行動中保護馬杜洛的部分人員就是古巴人。