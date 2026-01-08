全家出遊沒想法　男老師靠「Siri神推薦」驚喜挖到2.09克拉鑽石

▲男老師挖到鑽石。（圖／翻攝自Facebook／Crater of Diamonds State Park）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名高中老師因為蘋果人工智慧助理Siri幫忙，年底帶著一家人在阿肯色州鑽石坑公園遊玩時，幸運挖到一顆2.09克拉的棕色鑽石。

靠Siri幫忙 一家人在公園挖到大鑽石

高中老師沃德(James Ward)12月30日，帶著妻子與2名9歲與7歲兒子，到阿肯色州州立公園Crater of Diamonds State Park遊玩時，意外發現一顆2.09克拉鑽石。沃德後來告訴公園工作人員，這一切都是多虧了Siri。

沃德表示，一家人本來沒有出遊計畫，12月初某天在家看電視時，7歲小兒子突然詢問，「媽媽，媽媽，德州附近有可以挖水晶的地方嗎」，他詢問Siri附近的採礦景點，結果被推薦了這個位於默菲士蘭伯勒市(Murfreesboro)的州立公園。

冷天差點放棄 命名「沃德鑽石」做紀念

沃德與家人12月29日當天開了6個小時車抵達公園，由於天氣太寒冷，逛了4小時後一度計畫回家，然而孩子們表示還想再來，所以他們隔天再度前往公園，找了2個小時後，他在公園西排水區附近土中挖到鑽石。

沃德表示，該鑽石看起來像一塊金屬色晶體，他不確定那是什麼，收起來後繼續尋找其他鑽石，後來被工作人員確認是一顆棕色鑽石，他打算將其命名為沃德鑽石(Ward Diamond)，以紀念這趟特別的旅程。