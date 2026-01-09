發現寵物犬被「送去安樂死」　女持刀狂捅分居夫：你殺了我的狗

▲女震驚發現愛犬被安樂死。（示意圖／達志影像）

英國一名女子發現分居丈夫竟然把她收養的寵物犬安樂死，一氣之下持刀狂砍丈夫攻擊，一邊崩潰大喊「你殺了我的狗」，導致對方胸部和腹部被擊中、重傷病危。

丈夫安樂死寵物犬 英女持刀重傷分居夫

64歲女子克萊兒(Claire Bridger)因涉嫌謀殺受審，她被控去年7月17日晚上，與結婚40年的丈夫布里奇(Keith Bridger)分居後，因為對方將寵物犬安樂死，用刀刺傷胸部和腹部。

當警方抵達現場時，發現被刀刺傷的布里奇，克萊兒當時情緒仍十分激動，對警方表示，「他殺了我的狗」，並形容對方是一個很可怕的人。

丈夫稱狗太吵又咬人 擅自送去安樂死

警方調查發現，這對夫妻是在2020年3月新冠肺炎期間，在諾克福郡塔弗勒姆(Taverham)家中收養了這隻流浪犬，一年後又收養了另外一隻狗，2人分居後，這些狗都是由布里奇負責照顧。

布里奇表示，由於這些狗「很吵鬧」、「愛咬人」，讓他無法繼續在現在居住的單房新家飼養，雖然曾試著尋找新飼主，但是沒有成功，無奈之下才選擇將寵物送去安樂死，結果克萊兒發現後突然情緒激動攻擊他。

克萊兒出庭時情緒十分沮喪，她表示，當天原本是為了贍養費去找丈夫，沒想到突然發現寵物犬已被安樂死，後來什麼事她都不記得了，直到鄰居趕到現場阻止，她才意識到自己壓在丈夫身上攻擊。目前她已承認蓄意傷人罪，但否認謀殺未遂指控。