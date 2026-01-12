聯準會翻修案遭刑事調查！鮑威爾反擊：川普針對利率政策政治報復

▲美國司法部針對鮑威爾進行刑事調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國華盛頓特區聯邦檢察官已針對聯準會（Fed）總部耗資25億美元的翻修工程展開刑事調查，將矛頭指向聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。鮑威爾直指此舉是政治施壓的延伸，恐動搖聯準會的獨立性，也引發市場、國會與投資界對美國貨幣政策未來走向的高度憂慮。

根據美媒《CNN》，聯邦檢察官已正式就聯準會位於華府的總部翻修案啟動刑事調查。該工程總金額高達25億美元，近年來多次成為美國總統川普與聯準會衝突的焦點。司法部對外僅表示，調查是為了優先釐清是否存在納稅人資金遭濫用的情形，未對案件細節發表進一步評論。

鮑威爾11日晚間透過一段罕見的影片回應，形容此次調查是「藉口」，並將其與白宮長期就利率政策對聯準會施加的壓力直接掛鉤。他指出，所謂刑事威脅，實質上是因聯準會拒絕迎合總統偏好、堅持依據經濟數據制定利率政策所付出的代價。

鮑威爾在聲明中強調，這起事件的核心不僅是個人問題，而是關乎聯準會是否仍能在不受政治干預的情況下，依照證據與經濟條件來設定利率。他警告，若貨幣政策因政治施壓或恐嚇而被左右，將對美國經濟造成長遠影響。

川普則在接受美媒《NBC News》專訪時否認事前知情，表示「我不知道這件事」，但仍不改對鮑威爾的批評，直言對方「既不擅長管理聯準會，也不擅長蓋建築」。川普過去曾多次抨擊聯準會翻修工程，並揚言考慮以「無能」為由對鮑威爾提告。

報導指出，這場衝突是川普過去一年對聯準會施壓行動的一環。川普與其盟友多次公開要求降息，批評鮑威爾未依照白宮期待調整政策。儘管聯準會去年下半年已連續3度降息，但官員近期表示，短期內不太可能再度調整利率。

除了言語攻擊，川普的施壓手段也升高至人事層面。他曾威脅撤換鮑威爾，雖然鮑威爾強調總統並無法定權限將其免職。川普稍後也將矛頭轉向由美國前總統拜登任命的聯準會理事庫克（Lisa Cook），指控其涉及房貸詐欺，並於去年8月將其免職，儘管庫克並未遭刑事起訴。

美國最高法院預計本月稍晚就總統是否有權解職庫克進行口頭辯論。

聯準會方面則多次為翻修案辯護，鮑威爾6月赴國會作證時表示，工程是與多個政府機構合作進行，費用隨時間調整，且老舊建築必須移除石綿、升級電力與通風系統，屬必要支出，但川普盟友仍指控工程管理不善，雙方衝突在7月全面升級。