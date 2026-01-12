伊朗開始越紅線！川普找馬斯克動用星鏈　美基地若遇襲將強力反擊

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普11日在空軍一號接受媒體採訪時表示，伊朗已經開始要越過紅線，有些不該殺的人被殺了，「我們正非常嚴肅看待此事，軍方正在進行評估，我們也在考慮一些非常強硬的選項」。川普還稱，他很快就會和科技大亨馬斯克針對是否有可能使用星鏈恢復伊朗網路進行討論。

CNN、路透等報導，川普公開向伊朗示威運動發出強力聲援，稱美國政府正密切關注，他每個小時都會收到關於伊朗示威抗議的最新通報，「有些不該被殺的人被殺害了」，伊朗政權透過暴力手段實施統治，美方正權衡潛在軍事選項。

▲伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

研擬軍事干預 尋求星鏈支援

川普近日已聽取多項軍事干涉計畫。有美國官員透露，川普13日將與高層幕僚進行會商討論，選項包括軍事打擊、向反政府勢力提供線上協助、秘密網路武器、擴大制裁。

伊朗網路中斷的狀況至今已進入第4天，為打破現狀，川普也計畫聯手科技巨頭馬斯克，商討讓星鏈（Starlink）衛星網路在伊朗全面運作，以協助當地示威者保持通訊。目前已有部分示威者設法透過走私入境的星鏈設備上網，但這項服務在伊朗仍未正式開通。

▲伊朗德黑蘭街頭10日再次出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

若伊朗襲美基地 川普放話強硬反擊

在川普多次放話要準備干預伊朗之後，伊朗已經表示，若美國發動攻擊，伊朗將會進行報復反擊，目標包括美國軍事基地。當被記者問及美國要如何應對這狀況時，川普說，「如果他們這樣做，美國將以他們從未經歷過的強度展開反擊，我有很多強硬的選項」。

不過，美國政府內部對於軍事打擊仍存有隱憂。部分官員擔心，動武有可能會引發反效果，導致伊朗人民轉向支持伊朗政府，或導致伊朗以武力進行報復。