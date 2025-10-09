▲力挺選手拚佳績！全運會基隆隊授旗出征，謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣舉行，基隆市長謝國樑今（9日）下午於市府一樓大廳主持代表隊授旗儀式，由基隆市體育會理事長鄭錦洲代表接受市旗。謝國樑與鄭錦洲皆親自到場勉勵選手，並分別致贈加菜金，為代表隊加油打氣，預祝旗開得勝、再創佳績。

謝國樑表示，為協助選手發揮最佳表現，市府今年首度編列「基隆市績優運動選手訓練補助金」300萬元，金牌選手除原有獎勵金外，更可獲得持續性訓練補助，每月最高達2萬5,000元。市府將持續投入資源、完善運動設施，打造友善的訓練環境，成為選手最堅實的後盾。

教育處副處長楊永芬指出，基隆市代表隊已於9月26日率先奪金，選手鄧羽彣在馬拉松游泳女子組10公里項目摘下金牌，曹鈞硯則獲得男子組銀牌，為基隆市在開幕前揭開亮眼序幕。

市府副發言人曾冠誠表示，今年基隆市代表隊共計200餘名選手及隊職員參賽，參加項目包括田徑、水上運動、射箭、射擊、籃球、排球、橄欖球、羽球、霹靂舞、拳擊、柔道、跆拳道、高爾夫、鐵人三項及滑輪溜冰等15項。所有選手皆為賽事進行長期訓練，展現高度的專業與團隊精神，期盼大家以最佳狀態迎接挑戰，為基隆爭取榮耀。

謝國樑最後強調，基隆運動員長期以堅毅精神與專業態度投入訓練，展現城市堅韌的生命力。他期盼代表隊秉持團隊合作與永不放棄的精神，為自己與基隆爭取最高榮譽，也讓全國看見基隆運動的實力與熱情。