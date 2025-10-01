校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

▲新北萬里大鵬國小「展翅樂翱翔」遊戲場啟用，結合校名打造快樂學習新天地。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小於9月30日上午舉辦以「大鵬展翅樂翱翔」為主題的兒童遊戲場啟用典禮，新設施正式揭牌啟用，為校園再添一處兼具安全與創意的遊憩學習空間。典禮由大鵬國小校長徐嘉鴻主持，萬里區長黃雱勉、議員周雅玲、里長、地方仕紳及金山、萬里地區校長們共同出席見證，並由熱鬧的舞獅表演揭開序幕。

這座遊戲場的設計由全校師生共同發想，以校名「大鵬」為靈感，融入「展翅翱翔」的意象，並依循衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」建置。場內設有攀爬垂繩、斜坡攀爬、管狀滑梯、水泥滑梯、平梯及盪鞦韆等設施，不僅能滿足不同年齡層需求，也兼顧體能訓練、平衡感、協調性、情緒調節及人際互動，讓孩子在遊戲中獲得全方位發展。

大鵬國小校長徐嘉鴻表示，遊戲是孩子最自然的學習方式，新的遊戲場讓學童能在安全環境中探索、合作與互動，進而培養解決問題的能力與自信心。他特別感謝教育局及地方各界支持，促成學校打造出具教育意涵、在地精神且全齡共融的特色遊戲場。

萬里區長黃雱勉指出，地方政府持續投入改善校園設施，提升學童生活與學習環境。大鵬國小遊戲場的啟用，不僅嘉惠校內師生，更能成為社區居民共享的休閒空間，促進親子互動，營造社區共榮氛圍。周雅玲議員也肯定校方用心，強調教育應從生活中培養，這樣的空間正是孩子成長不可或缺的養分。

啟用典禮中，學生與來賓一同體驗遊具，現場充滿歡笑。一年級小閎開心說：「新的滑梯好快、好刺激，好像在天空飛一樣！」六年級沛沛則表示最喜歡攀爬繩和盪鞦韆，可以和同學比賽誰盪得高、誰爬得快。家長郭媽媽也分享，孩子放學後總吵著要回來玩，這座遊戲場已成為孩子的快樂天堂，也是親子共遊的新去處。

磺潭里里長夫人簡美惠也致謝，表示感謝學校與教育局投入心力打造安全舒適的遊戲場域，這是送給孩子們最棒的禮物，同時也讓學校成為社區居民運動的好地方。

大鵬國小這座以「大鵬展翅」為主題的特色遊戲場，不僅強化孩子身心發展，更串聯學校與社區，打造共學、共遊、共享的美好空間，期盼孩子們能在遊戲中勇敢追夢、自在翱翔。