基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

▲基隆簡姓男子（戴安全帽）悶殺5歲親生兒。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市45歲簡姓男子涉嫌以枕頭悶死自己5歲兒子，遭檢警收押偵辦。基隆地檢署11日偵查終結，依成年人故意對兒童犯殺人罪及公共危險罪將簡男起訴，並移審基隆地方法院。法官審理後認為簡男涉犯重罪，且有逃亡之虞，裁定羈押。

檢方調查指出，簡男任職環保局，與張姓妻子結婚14年，育有一子。夫妻多年來因家務、生活費及監護權問題爭執不斷。今年4月23日，簡男疑因瑣事與妻子發生爭吵，涉嫌對妻子施暴。事後張女聲請通常保護令並帶兒子回娘家居住，與簡男分居，但並未禁止其探視。

今年5月13日，簡男依約接回兒子同住，但隔日未將孩子送至幼兒園。張女多次透過LINE聯繫未獲回應，14日晚間與母親前往簡男住處尋人時，發現簡男不在家，卻見兒子倒臥床上，口鼻有血，已無生命跡象。消防人員獲報將男童送醫搶救，但仍宣告不治，張女當場悲痛昏厥。

警方循線追查，15日凌晨在中正路逮捕簡男，當時酒測值為0.33毫克。檢方調查發現，簡男在14日中午將兒子帶回家後，父子倆曾在社區中庭騎腳踏車，簡男飲用烈酒約400毫升，下午2時許，趁兒子熟睡時，以枕頭悶壓其口鼻致窒息死亡。過程中用力過猛，造成男童鼻樑斷裂、臉上流血。簡男坦承因不滿妻子爭取監護權，酒後心生怨懟而遷怒於兒子。

基隆地檢署複訊後認定，簡男涉嫌成年人故意對兒童犯殺人罪，屬重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。今日偵結起訴後，檢方將在押的簡男移審基隆地院，依《國民法官法》進行審理。法院羈押庭審理時，簡男當庭坦承犯行，但法官認為有逃亡可能，羈押必要，於下午5點30分裁定羈押。