114年全國運動會倒數10天記者會 「雲林準備好了！」

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣正式登場，開幕前倒數十天，雲林縣長張麗善今日特帶領籌備處及縣府團隊來到甫新正式掛牌成立的運動部大禮堂舉行開幕倒數10天記者會，向全國民眾宣布，「雲林準備好了！」記者會由運動部常務次長洪志昌暨雲林縣張麗善縣長共同主持，現場匯聚各界長官與貴賓，共同揭開這場台灣體育盛事的序幕，展現雲林縣籌辦全運會的堅強信心與蓬勃活力。

▲運動部常務次長洪志昌。

記者會中除了公布以「雲林競艷 精彩無限」為概念所設計的精彩開幕典禮，也呈現縣府團隊與民間各界協力完善賽事整備的投入與用心，記者會以臺北城市科技大學演藝事業系City Crew帶來的精彩表演開場，融合霹靂舞、街舞等多元舞風，動感舞姿瞬間點燃現場氣氛，展現青春活力與多元文化的完美交織。緊接著，奧運金牌國手林郁婷親臨現場，分享運動心得並鼓勵全國選手以最佳狀態迎接即將展開的賽事，成為全場矚目焦點。

▲雲林縣張麗善縣長與奧運金牌國手林郁婷。

▲記者會開場表演。

隨後，張麗善縣長及與會貴賓在運動部常務次長洪志昌帶領下，共同上台按下「啟動儀式」按鈕，象徵114年全國運動會倒數10天正式啟動，號召全國民眾共同關注全運會賽事，為全國運動好手熱情加油！

▲張麗善縣長及與會貴賓在運動部常務次長洪志昌帶領下，共同上台按下「啟動儀式」按鈕。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣時隔20年再度承辦全國運動會，這不僅是地方的榮耀，更是展示台灣體育實力的重要舞台。為舉辦此國內等級最高的綜合賽會，縣府團隊依據110年全國中等學校運動會的成功經驗，整合縣府各局處與學校力量，成立6部33組工作小組，全力執行各項籌備任務，迄今已完成了35種類競賽規程擬定、44處競賽場地勘查、開閉幕典禮的規劃等，目前聖火正環臺傳遞中，而截至目前為止，也已完成10項提前賽事賽程，未來也將持續推進各項賽事。

張縣長期盼結合中央、地方與社會各界資源，透過此次倒數記者會邀請全國民眾一同參與這場屬於台灣的體育盛宴。也感謝中央對雲林縣運動場館優化升級的經費支持，以及民間各界的協力投入，縣府團隊已陸續完成軟硬體的整備，期盼全國民眾關注全運會各領域運動好手的精采表現，更歡迎親自來到雲林現場觀賽，為各縣市選手的奮戰加油喝采。

本屆開幕典禮將於10月18日下午16點30分舉行，地點在全新竣工的雲林縣立田徑場，該場館總經費高達21.44億元是國內近年最大的體與場館建設，僅歷時600個工作天，來完成這一個不可能的任務，打造出全台最新國際標準田徑場，象徵雲林體育發展的新起點，也代表雲林縣團隊高水準的執行力與凝聚力，並顯示國內體育場館再升級。全運會將在雲林縣立田徑場揭開精彩序幕，期待選手們展現高水平競技，爭取佳績。

雲林縣政府表示，各項賽事規劃與硬體環境都已準備就緒，將提供予選手們一個大展身手的舞台，創造佳績，同時為迎接全運會，縣府結合雲林在地優質業者，114年10月18日(六)至114年10月21日(二)在雲林縣立田徑場推出「雲林良品暨雲林100碗市集行銷活動」，囊括雲林超過100家知名店家，熱情歡迎全國民眾在全運會期間來到雲林賽場支持賽事與選手，更能順道品嘗各種道地小吃與傳統料理，打造一趟身心皆舒暢的全運會之旅。

張縣長最後強調，「雲林競艷，精彩無限」，雲林縣將以最高規格的賽會品質、嶄新的運動設施及最優質的服務，迎接這場全國最高規格的綜合型運動賽會，熱情歡迎各地好手齊聚雲林，共同同場競技，贏得榮耀。