謝國樑率團赴東京考察豊洲市場　借鏡推動崁仔頂魚市轉型升級

▲從批發到觀光，基隆借鏡日本經驗，打造崁仔頂成國際級魚市場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為推動基隆漁業產業升級與市場現代化，基隆市長謝國樑於6日率領基隆市崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺、副會長羅錫基及14家魚行代表，前往日本東京考察當地代表性魚市場豊洲市場與築地場外市場，深入了解日本在魚市場制度運作、冷鏈物流、品牌經營及觀光整合等面向的發展經驗，作為未來基隆崁仔頂魚市轉型與活化的參考依據。

考察團首日前往位於東京都江東區的豊洲市場，該市場為全球規模最大的漁產批發市場之一，承襲築地市場的核心功能，並以現代化設施、嚴謹物流動線與高效管理聞名。豊洲市場共分為三大建築，各自發揮不同功能：「水産卸売場棟」匯聚國內外供應商，供應魚類及其他海產予當地經銷商，世界知名的鮪魚拍賣會亦在此舉辦；「水産仲卸売場棟」設有眾多商店與攤位，供壽司餐廳、魚行與零售商選購；「青果棟」則整合批發與仲介功能，販售來自日本及海外的農產品。

豊洲市場將鮪魚拍賣區與海產區明確分隔，並設有嚴謹的衛生管理、溫控設施及封閉式運作空間，確保漁產品品質與安全，同時結合完善的市場販售制度，提升交易透明度與效率。謝國樑表示，豊洲市場的營運模式充分展現傳統漁業與現代科技及管理制度的融合，不僅提升產業價值，也促進漁業現代化。此次參訪讓基隆市府團隊與魚行業者實地觀察其物流動線與分區規劃，為崁仔頂魚市未來的轉型與現代化發展提供寶貴啟發。

隨後，考察團走訪具有濃厚漁業文化氛圍的築地場外市場。該市場雖已不再作為主要批發場域，但仍保留傳統市集與飲食文化精神，成功轉型為結合零售、餐飲與觀光體驗的地方商圈。築地場外市場以豐富的海鮮美食、職人精神與在地故事，成為東京重要的觀光亮點，吸引國內外遊客前來體驗「市場文化」。

謝國樑指出，築地場外市場展現地方產業轉型的另一種可能，在保留歷史文化底蘊的同時，以觀光與文化創意賦予市場新生命。這對基隆崁仔頂魚市極具啟發性，未來將思考如何以文化導向的品牌經營模式，結合漁業、觀光與地方創生，打造屬於基隆的獨特魚市魅力。

謝國樑進一步表示，崁仔頂魚市不僅是基隆的重要地標，更是展現港都生活文化與人情味的象徵。市府團隊將以文化傳承、現代管理與國際接軌為核心策略，推動魚市環境改善，整合地方品牌與行銷推廣，同時鼓勵在地業者共同參與討論，讓崁仔頂魚市成為兼具文化價值與產業競爭力的現代化市場。

此次赴日考察除強化基隆與日本在漁業及市場管理領域的交流，也為後續推動崁仔頂魚市產業活化奠定實務基礎。透過觀摩豊洲與築地兩大市場的營運經驗，期盼在保存傳統文化精神的同時，開創符合國際潮流的魚市新風貌，持續推動基隆成為兼具文化魅力與永續發展潛力的海洋城市。

▲基隆市長謝國樑（左）、基隆市產發處長蔡馥嚀（右）。