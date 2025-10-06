雞籠城隍文化祭夜巡遶境祈福　邱佩琳親送鹹光餅祝福市民

▲護國城隍夜巡庇佑基隆，副市長邱佩琳與民同行發餅祈福。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2025雞籠城隍文化祭暨護國城隍夜巡遶境」於昨（5日）傍晚在海洋廣場熱鬧啟程，副市長邱佩琳親臨現場參與夜巡活動，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾，祝福大家闔家安康，並與市民共同感受城隍信仰的文化魅力與人情溫暖。

邱佩琳表示，雞籠城隍文化祭是基隆極具代表性的民間信仰活動，融合傳統文化與現代行銷手法，每年都吸引眾多信眾與遊客共襄盛舉。今年遶境路線行經市區多座宮廟，不僅讓民眾沿途參拜祈福，更成為一場結合宗教、人文與觀光的城市盛會。她期盼透過這項活動，讓民眾在熱鬧氛圍中釋放壓力、穩定心情，迎向正向共好的生活。

活動自下午3時起在海洋廣場展開，由台灣金牌武術特技團揭開序幕，隨後於4時30分由護國城隍爺正式起駕。參與遶境的廟宇包括松山霞海城隍廟、豐原城隍爺廟等外縣市友廟，共同巡行慶安宮、奠濟宮、銅陵關聖帝君廟等基隆市區重要廟宇。遶境過程中，除發送鹹光餅保平安外，信眾也可參與鑽轎腳祈福，祈求闔家平安、萬事如意。

民政處長呂謦煒指出，城隍信仰在台灣歷史悠久、深受民眾敬仰，各地發展出獨特的文化特色。基隆護國城隍文化祭延續傳統儀式，如隨香燈祈福、鹹光餅保平安、夯枷消業障及鑽轎腳轉運等，不僅展現民眾向善求福的信念，更凝聚了地方情感與文化力量。

邱佩琳最後強調，雞籠城隍文化祭承載著城市的信仰與文化記憶，是基隆珍貴的資產。市府將持續與地方廟宇及社區攜手合作，讓傳統信仰在創新中延續，並使文化成為凝聚城市、溫暖人心的力量。