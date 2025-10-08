　
生活

東森購物捐贈3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府推動月經平權

▲東森購物捐贈3.8萬份衛生棉 攜手基隆市府推動月經平權。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲推動月經平權！基隆市府攜手東森購物，捐衛生棉、設取用點雙軌並行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應「台灣女孩日，月經勇敢說」，東森購物企業展現企業社會責任，於今（8日）捐贈基隆市政府共3萬8,022份衛生棉，市值達415萬元。副市長邱佩琳代表市長謝國樑頒贈感謝狀，感謝東森企業的善舉，並期盼透過公私協力，打造更友善、平等的環境。

邱佩琳表示，市府長期關注性別平等與月經平權議題，並推動「友好棉供給盒」設置於婦幼福利服務中心、青少年福利服務中心及各區親子館等公共場域，協助生理女性在生理期間獲得即時支持與照顧。她強調，推動月經平權不僅關乎性別平等，更是讓社會學會以更開放、健康的態度看待身體。市府將持續推動教育與公共倡議，讓基隆成為真正理解與尊重多元生命經驗的城市。

▲東森購物捐贈3.8萬份衛生棉 攜手基隆市府推動月經平權。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

基隆市府也製作以「月經平權」為主題的街訪影片，邀請不同性別、年齡與職業的市民分享對月經羞恥、汙名化與生理假等議題的看法。影片最後由邱佩琳呼籲社會共同支持女性、尊重差異，並鼓勵女性自我肯定，勇敢展現生命光彩。

教育處長徐嬿立補充，市府已於全市59所學校設置生理用品取用點，如健康中心與女廁等位置，供有急需的學生使用。同時針對弱勢家庭女學生（如低收、中低收入家庭等），提供每人每月200元生理用品補助，共計954人受惠。

▲東森購物捐贈3.8萬份衛生棉 攜手基隆市府推動月經平權。（圖／記者郭世賢翻攝）

銘傳國中作為本市性教育中心學校，今年持續深化月經教育，舉辦增能研習、使用月經桌遊與多元教具，並於校園展出「月經平權」主題展覽，幫助學生了解身體變化、破除月經迷思。出席的學生代表也分享，市府提供定點取用與個別發放雙軌制度，讓更多女學生能感受到溫暖與支持。

邱佩琳最後表示，市府將持續攜手企業與學校，共同推動月經平權行動，讓性別友善成為城市的日常，讓每一位市民都能在更平等、更自在的環境中生活。

▲東森購物捐贈3.8萬份衛生棉 攜手基隆市府推動月經平權。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東森購物捐贈3.8萬份衛生棉 攜手基隆市府推動月經平權。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東森購物捐贈3.8萬份衛生棉 攜手基隆市府推動月經平權。（圖／記者郭世賢翻攝）

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲

