基隆秋光音樂節10/9登場　邱佩琳：打造可體驗文化資產

▲基隆秋光音樂節10月9日登場，殷正洋、方季惟等重量級歌手沙灣開唱。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（8日）宣布，「2025秋光音樂節」將於10月9日至10月26日在沙灣歷史文化園區隆重舉行。今年活動以「時光旅行」為主軸，結合音樂、市集與展覽，打造一場融合歷史、藝術與生活的秋日文化盛會，邀請全國民眾走入古蹟園區，在悠揚樂聲與光影氛圍中，感受基隆獨特的秋季魅力。

副市長邱佩琳於記者會中表示，歷史場域活化的關鍵，在於讓民眾能夠親身參與並建立情感連結。她指出，今年的「秋光音樂節」採用開放式策展，讓市民在聆聽音樂、欣賞展覽的同時，也能重新認識沙灣園區深厚的文化脈絡。邱副市長特別感謝文化觀光局的用心規劃，讓文化資產不僅獲得保存，更轉化為可被「生活化體驗」的城市空間。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

文化觀光局長江亭玫說明，本次活動旨在展現基隆秋天最獨特的城市風貌，規劃了「時光音樂會」與「時光特展」兩大主軸。為方便民眾參與，市府也同步提供接駁服務，讓大家能輕鬆抵達園區，拉近與文化的距離。

活動亮點「時光音樂會」將於10月24日及25日壓軸登場，演出陣容堅強，包括「三金美聲歌王」殷正洋、「軍中情人」方季惟，以及來自「聲林之王」的劉學甫、鄭可強、韋喆等實力派歌手，並特邀沖繩三線琴演奏家曾健裕輪番演出，帶來跨世代的音樂饗宴。

現場除了有秋日風格市集與「時光留言樹」互動裝置外，更推出「沙灣園區集點蓋章」活動。民眾只要完成集點，即可兌換紀念明信片、皮製書籤、市集折價券或「官邸作客」下午茶兌換券等精美好禮，為遊逛過程增添更多樂趣。

展覽部分則於B’IN LIVE SPACE-KEELUNG二樓舉辦「時光特展」，展期自10月9日起至26日止。特展透過歷史照片與沉浸式裝置，重現沙灣地區的時光故事，讓民眾在欣賞音樂、逛市集之餘，也能深入了解基隆文化記憶的流動與再生。一樓亦設有舒適的「時光角落」休憩區，提供民眾互動與放鬆的空間。

邱佩琳最後強調，「秋光音樂節」是城市文化再生的重要起點，市府未來將持續活化歷史空間，促進藝術與生活的融合，讓基隆的文化底蘊在歲月流轉中，持續綻放新的光彩。她也誠摯邀請市民朋友與各地遊客，親臨沙灣歷史文化園區，在音樂、市集與光影交織之中，共同體驗屬於基隆秋日的浪漫與活力。