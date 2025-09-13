籲全盤檢討財劃法　黃偉哲：不排除南部縣市串連跟立法院抗議

▲台南市長黃偉哲赴行政院談財劃法爭議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（13日）邀地方政府商討《財政收支劃分法》後續修法調整方向以及事權分配。台南市長黃偉哲說，公式的分配不平均，沒辦法兼顧南北平衡台灣發展，重北輕南萬萬無法接受，「立法院再這樣下去，不排除南部縣市首長就要串連跟立法院做沉重的抗議跟爭取」。

台南市長黃偉哲說，以台南市來講，這次財政收支劃分犯了重要錯誤，法律有毒樹果理論，這樹有毒、果就有毒，財政收支劃分時，公式不正確背離社會公平正義，得出結果一定背離公平正義，「不是分子分母謬誤，這只是枝微末節，最重要是公式，公式的分配不平均，沒辦法兼顧南北平衡台灣發展的話，分配結果一定不公平」

黃偉哲指出，法條公式把營業稅收入佔了30％，以台積電來講，主要生產的產值跟工廠都在中南部，但總公司在新竹，因此新竹人口只有40幾萬，但分配數額比台南市還多。

另外，黃偉哲也提到土地面積的問題，台北市只有基隆河、淡水河，但以台南來講有許多溪流、無名野溪，治理成本一定比台北市高，這個部分應該顧及，不是用橫柴入灶的方式倉促通過。很多問題沒有機會在立法院審查時發表，幾分鐘就通過了，版本一直更換。

黃偉哲喊話，今天上下午地方首長都會提出問題，希望行政院考量，未來修法不應該只修分子分母，一定要全盤考量，「有在野立委說行政院沒提版本，行政院就算提版本，會照做嗎？也不會啊，覆議時提出分子分母不正確，但立法院還是強硬表決否決覆議」。

黃偉哲直言，這樣立法草率態度，重北輕南萬萬無法接受，「立法院再這樣下去，南部縣市首長就要串連跟立法院做沈重的抗議跟爭取」。

嘉義縣副縣長劉培東說，很開心有機會再談一下財劃法，當初在修訂時，對財力等級較差的縣市有相當影響，包含當初的水平分配指標，都可以看得出來，營利事業的營業額以及人口數就佔到70％，這對嘉義縣農業大縣有相當的影響，一定會造成比例分配不公。

劉培東表示，相信財劃法本身重要的精神是均衡區域發展，應該重新思考怎樣是合理分配，如果重新檢討農業縣市農業產值以及農業人口比例、老人化人口比例都該納入檢討。

劉培東說，這次剛好有機會看到比例上、公式上的瑕疵，這都是機會，「不要針對小瑕疵，而是重新檢視合理的財政劃分。財政是為了做事情，相關事權一定有相關檢討」。

▼行政院主計處針對財劃法爭議說明。（圖／行政院提供）