政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法修法爭議全國財政大亂　蔣萬安籲行政院主動修法

▲▼台北市長蔣萬安前往行政院討論新版《財劃法》解方 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安前往行政院討論新版《財劃法》解方 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院在去年底通過國民黨版的《財政收支劃分法》修法，卻因公式錯誤導致全國財政大亂。行政院今（13日）邀縣市長商討解決之道。台北市長蔣萬安在會中指出，行政院如果有具體建議，請提出版本，下會期列為優先法案；關於事權的分配，行政院可以更進一步跟各地方政府深入交換意見 。

蔣萬安在會中提到，一般性補助款在性質上不同於計畫型補助款，長期以來都有固定的分配，公平公正公開，各縣市政府也才能有所依據去編列年度預算，因此，他和許多地方政府的立場，都反對改成向各部會提出的申請制，這將會使地方政府的財政陷入完全不確定的狀態，也會使得分配的方式被認為是黑箱作業。

蔣萬安舉例，現在115年台北市獲配的一般性補助款相較114年少了99.82億。少這100億，對台北市政府是非常沉重的負擔。另外，8月29日接獲中央的公文，將台北市捷運建設經費的補助刪減了75% ；經過捷運局、主計處的試算 ，在這些捷運路網計畫完成前，原本中央已經核定的補助經費將會少650億。不過針對此議題，與會人士透露，行政院代表在會中都未進行回應。

另外，蔣萬安也提到，新竹縣楊縣長講得很好、屏東縣周縣長也有提出，大家都知道問題在哪，那就應該要拿出解方。所以財劃法修法的問題，以至於現在中央有345億的經費沒有辦法分配，具體建議行政院可以本於職權主動提出修法，而且可以列為立法院下個會期最優先的法案。

第三，蔣萬安提到，行政院在前面的報告也提到，應該在財劃法修改之後重新檢討中央與地方事權的分配，「我認為這確實是一個可以討論的方向，不過行政院應該先明確列出預定調整的項目與比例，並且先和各縣市政府溝通、商討」，而不是像停止補助學校電費這樣，部會突然一紙公文發給地方，這會讓地方政府在財務的調度上陷入極度的混亂。

蔣萬安認為，檢討事權絕對不應該是單項的檢討，長期以來有些中央請客地方買單的政策，各縣市政府也可以在這些會議當中，提出來討論權責歸屬的問題 。

最後，蔣萬安說，有很多縣市首長提到財劃法修法產生的問題，是因為在立法院政黨之間的倉促、草率，「但我必須提出來，大家回想當時在立法院修財劃法的時候，我們殷殷期盼，也大聲疾呼行政院提出版本，為什麼沒有提出來？到底行政院當時在忙什麼？行政院從上到下到各縣市宣講在忙什麼 ？為什麼沒有行政院的版本？」

蔣萬安說，現在中央很好，談到很多指標要更細緻的討論，也都具體提出建議，為什麼那時候修法沒有提出來，這個時候突然想到？這個答案大家心知肚明、非常清楚。

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

立院惡法要通盤檢討　離島三縣市齊聲呼籲儘速修法

立院惡法要通盤檢討　離島三縣市齊聲呼籲儘速修法

籲朝野放下屠刀　陳其邁：政治領袖無法坐下來談是愧對人民

籲朝野放下屠刀　陳其邁：政治領袖無法坐下來談是愧對人民

嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

卓榮泰邀縣市首長共商財劃法　朱立倫：問題是一般補助改申請制

卓榮泰邀縣市首長共商財劃法　朱立倫：問題是一般補助改申請制

赴政院談財劃法爭補助款　蔣萬安爆捷運建設補助遭刪650億

赴政院談財劃法爭補助款　蔣萬安爆捷運建設補助遭刪650億

赴政院談財劃法爭補助款　蔣萬安爆捷運建設補助遭刪650億

