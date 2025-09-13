籲朝野放下屠刀　陳其邁：政治領袖無法坐下來談是愧對人民

▲高雄市長陳其邁前往行政院討論新版《財劃法》解方 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院在去年底通過國民黨版的《財政收支劃分法》修法，卻因公式錯誤，導致不少縣市拿到的錢不增反減。行政院今（13日）邀請22縣市長赴政院商討解方，高雄市長陳其邁說，朝野應放下屠刀，政治議題要吵是一件事，但人民關心的議題就應該坐下來好好談，把問題解決，「如果政治領袖都沒有辦法坐下來談、解決問題，是愧對人民」。

高雄市長陳其邁表示，非常感謝行政院能邀請各縣市政府來討論財劃法、一般性補助款、計劃型補助各款項的運用分配情形，讓高雄市不只可以跟行政院討論，也可以跟不同的縣市尋求解決方案，「稍等開會希望彼此都能多替對方設想，尋求一個比較公平合理的分配，促進地方及中央的共同發展」。

陳其邁指出，財劃法因草率修法造成公式錯誤結果造成各縣市分配不公，統籌款、一般性補助款以及計劃型補助款三項加起來的總額試算，不能比過去少才公平，否則以台北市為例，越修錢拿越多，排擠到其他的縣市，以犧牲其他縣市作為代價。

陳其邁以高雄市為例，若把統籌款、一般性補助款再加計劃型補助，雖然統籌款增加了258億，但是一般性補助跟計劃型補助按照中央的試算卻減少了432億，來來回回加起來反而減少了173億左右，對高雄市來講真的非常不公平。

陳其邁主張，統籌分配款、一般性補助款、計劃型補助款加起來不能比前年更底，否則修法的結果就是A縣市搶B縣市的錢，對其他縣市的算法非常不公平。

陳其邁呼籲，朝野應放下屠刀，在立法院該修法的修法，行政院把它試算合理，讓22縣市跟離島都能共享經濟繁榮，而不是拿刀相向、刀刀見骨。

陳其邁也說，政黨領袖見面談有這麼困難嗎？國民黨中央黨部距離行政院也不遠，為什麼朝野要這樣兵戎相見？政治議題要吵是一件事，但人民關心的議題就應該坐下來好好談，把問題解決，「如果政治領袖都沒有辦法坐下來談、解決問題，是愧對人民」。

屏東縣長周春米則表示，去年底修正財劃法後，財源中央地方都不穩定，也影響地方施政的發展，現在中央已經核定各個縣市分配款，離島就明顯看出修法錯誤，各縣市分配不公平，屏東增幅在非六都縣市倒數第一，立法院修法有錯就認錯，快把錯誤導正。