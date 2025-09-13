　
政治

非僅公式錯誤！邀縣市長討論財劃法　卓榮泰：全盤檢討是必要途徑

▲▼財政部長莊翠雲(左起)、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲財政部長莊翠雲（左起）、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（13日）邀地方政府商討《財政收支劃分法》後續修法調整方向以及事權分配。上午場結束後，院長卓榮泰說，與會首長普遍認為新的財劃法有問題，計算公式錯誤須尋求解決；此外，統籌分配稅款須重新檢討，取得城鄉均衡。地方也認為，應把地方自治應辦事項回歸給地方，由地方政府承擔，但希望回歸事項的內容要清楚說明。卓說，要解決這些問題，全盤檢討財劃法是必要的途徑，不只針對計算公式錯誤的修改而已。

卓榮泰表示，要請大家要共同面對三大問題，第一，中央政府的預算在新財劃法的規定下，將無法編列，因為有4165億撥到地方的統籌分配稅款，等於中央的歲入少了4165億，同時如果還要維持2501億的一般性補助，還要有其他的計畫型補助，中央同時要針對國防、外交、公共建設、科技預算以及依法的債務還本，全數要支應的話，要舉債達到2992億，就無法再支應對地方相同的補助，否則會超過公債法15%流量上限的問題。

第二，新的財劃法既然是要落實地方自治精神，事權回歸給地方就是其中重要的一項指標。什麼樣的地方自治事項該回到地方政府，由地方政府自行負擔或是跟中央依比例分擔？這是第二個問題。

第三，卓榮泰提到，城鄉嚴重失衡，整個計算公式用營業稅，但沒有考慮到人口結構、沒有考慮到土地的管理成本、沒有考慮到農林漁牧工商土地的各種發展條件，所以這個計算已經嚴重的城鄉失衡。面對這樣嚴重的城鄉失衡，要如何訂定一個可長可久、長治久安的財劃法？解決目前面臨的重大國家財政危機。

卓榮泰說，謝謝莊翠雲部長、陳淑姿主計長的說明，隨後11位首長依序分別表示意見，他們都提出各自遇到的一些預算編列上的困難，地方上的需求還有少數個案，但大多數都提到要能互相包容、互相體諒，只有少數對一些事實的認識不夠清楚或是誤解的，之後再由張秘書長說明。

卓榮泰表示，剛剛11位縣市長談話的內容大概有幾項，第一，普遍認為新的財劃法法條有問題，計算公式有錯誤，這必須要尋求解決。第二，無論統籌分配稅款獲配多寡，多數的縣市長都認為水平分配必須重新檢討，有首長提到必須將心比心，取得城鄉均衡。

第三，普遍也認為，尊重地方制度的精神，把地方自治應辦事項回歸給地方自治，由地方政府來承擔，這也是應該要做的，只是希望回歸事項的內容要清楚說明。

第四，要達到上面這些問題的解決，全盤檢討財劃法是未來必須要走的途徑，不只針對計算公式錯誤的修改而已。

▼行政院主計處針對財劃法爭議說明。（圖／行政院提供）

▲

▲▼行政院主計處針對財劃法爭議說明。（圖／行政院提供）

▲▼行政院主計處針對財劃法爭議說明。（圖／行政院提供）

▲▼行政院主計處針對財劃法爭議說明。（圖／行政院提供）

▲▼行政院主計處針對財劃法爭議說明。（圖／行政院提供）

▲▼行政院主計處針對財劃法爭議說明。（圖／行政院提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

