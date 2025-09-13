立院惡法要檢討！政院邀地方解財劃法僵局　離島三縣齊籲儘速修法

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（13日）邀請22縣市長赴政院，商討新版財劃法修法因公式錯誤所造成的分配款不增反減的問題，根據掌握，離島三縣市代表齊聲呼籲儘速修法，澎湖縣長陳光復說，立法院的惡法無法解決問題，離島勢必要趕快修法，而且整個法要通盤檢討；連江縣長王忠銘盼修法後，行政院及相關部會能協助修正分配問題。

據掌握，連江縣長王忠銘在會中提到，8月29日對縣市政府的統計表，連江縣是0，縣市鄉親跟民代問他怎麼會這樣？面對這個狀況，最好的方式是無聲勝有聲，但他確實也不知道如何面對。

王忠銘說，9月2日立委陳雪生召集金門、馬祖、連江召開一個會議，「我問莊部長有沒有辦法？她說沒有辦法，只好修法，因為這個是離島三縣市的問題」。

王忠銘盼，立院通過以後，請行政院跟財政部可以支持、協助來解決這個問題。這不是所得分配的多少，是有跟沒有的問題，財政是國家政策，這種數據出去，全國人民會笑，所以請院長跟各個部會首長協助離島三縣市修正分配的問題。

另外，澎湖縣長陳光復說，修法是往好的方面來修，不能越修越惡，離島三縣市目前面臨的問題，沒有修法無法解決，財劃法一定要通盤檢討。就人口數的比例分配、營業額就佔了75％，離島或艱困的鄉鎮縣面臨更大的困難，有錢的更有錢，沒有錢也無法增加。

陳光復提到，若照修法，像是高比例的中央補助勢必要由地方自行支應，變成本來的分配沒有增加，還要負擔高額度的自籌準備款，這樣怎麼可能處理？沒有辦法處理。

陳光復還說，像是中央事權到地方來，這個更困難。這種惡法要繼續實施，才面臨縣市長聚集在這邊討論，立法院的惡法無法解決問題，離島勢必要趕快修法，而且整個法要通盤檢討。

金門縣副縣長李文良則舉例，修法後金門表面上增加20幾億，但事實上是排名後4名，整體預算有限，在一般性補助款跟計畫性補助款也減少，所以似乎沒有增加多少，港口建設是7.5億，現在只剩下3億，垃圾轉運的費用是2200多萬，現在都沒了。他說，離島的條件部分可以趕快進行一些協商調整或者立法修正，趕快把財務部份處理好。