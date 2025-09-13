　
    • 　
>
政治

籲中央別刁難地方　張麗善提三訴求：一般補助款不能任意刪除

▲▼雲林縣長張麗善赴行政院談財劃法爭議。（圖／記者陳家祥攝）

▲雲林縣長張麗善赴行政院談財劃法爭議。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（13日）邀全台縣市長分上下午兩梯次商討《財政收支劃分法》修法調整方向以及事權分配。雲林縣長張麗善說，中央跟地方應該共同為人民謀福利，而不是因為抓到小瑕疵就大作文章。她也提出三大訴求，第一，儘速恢復法定預算，一般補助款不能任意刪除；第二，自籌款要依各縣市政府財力等級調配；第三，345億的統籌分配款剩餘趕快給地方政府。

雲林縣長張麗善說，今天最重要是解決問題而不是來這裡訴苦，中央政府還是有66％的稅收財源，說沒錢不合理。財劃法修正就是希望增加地方財源，但是中央左手給統籌分配款、右手把一般補助款刪除，一般補助款是法定預算，為什麼可以任意刪除？

張麗善表示，大家很清楚一般補助款除了人事費用，還有教育、基礎建設、社福等，所以一般補助款只有保留13％社福預算，其他都要淪為計畫性補助，部會萬箭齊發，現在沒有一個縣市有辦法把握，甚至因為計畫型補助，各部會要給多少就給多少，沒有定額分配。

張麗善直言，今天問題出在財劃法左手給你，卻砍掉一般性補助款，針對計畫型補助也任意刪減掛零，不願意補助，造成地方政府沒有增加預算，惹來預算不穩定性，造成縣市政府沒辦法編列預算。

張麗善呼籲，中央地方稅收來自人民百姓，中央跟地方應該共同為人民謀福利，而不是因為抓到小瑕疵就大作文章，讓地方政府沒辦法編列預算，不要刻意刁難地方政府。

張麗善說，她有三大訴求，第一，儘速恢復法定預算，一般補助款不能任意刪除；第二，自籌款還是要依照各縣市政府財力等級，五等財力就10％，四等17％，不能來一個公文說國土重測，本來19％結果現在變成62%，真的沒辦法因應，要編列多少自籌款才能符合經費？希望財力等級可以照舊。第三，345億的統籌分配款剩餘，是否可以趕快給地方政府，讓地方可以趕快編列預算。

09/11 全台詐欺最新數據

南非將我駐處片面降級　當地媒體批「拋棄曼德拉智慧」動搖雙邊互信

陪賴清德板橋拜廟　徐國勇曝民進黨新北市長初選規劃

籲中央別刁難地方　張麗善提三訴求：一般補助款不能任意刪除

籲全盤檢討財劃法　黃偉哲：不排除南部縣市串連跟立法院抗議

應曉薇趕在羈押庭前PO學霸女兒畢業照　喊話：在倫敦要好好照顧自己

赴政院討論財劃法及地方補助　侯友宜：事權分配要講清楚

非僅公式錯誤！邀縣市長討論財劃法　卓榮泰：全盤檢討是必要途徑

抓包！美濃大峽谷地主是韓粉議員助理　他酸：陪柯志恩會勘盜採案？

財劃法修法爭議全國財政大亂　蔣萬安籲行政院主動修法

財劃法公式離島3縣市分母寫錯　陳雪生提案急修法補正

