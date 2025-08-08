大豪雨災損車輛補助上路　線上、書面同步申辦減輕修車負擔

▲台南市0728與0802豪雨造成多區淹水，部分車輛受損可申請慰助金。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市於7月28日至8月2日間，受大豪雨與西南氣流強降雨影響，多處行政區發生淹水災情，不少民眾車輛泡水或遭外力毀損，台南市政府比照「丹娜絲颱風車輛慰助標準」，針對災後維修或報廢費用提供慰助金，8日起至8月29日開放申請，並同時提供書面與線上申辦兩種管道。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲對民眾因豪雨造成的財損相當關切，已要求市府迅速啟動慰助措施，並以便民為原則，讓受災車主能盡快獲得補助。依慰助標準，汽車（含大型重機）最高補助1萬元，機車（含掛牌微型電動二輪車）最高2千元；若修理或減損金額低於補助上限，則依實際金額核發。

車主可向車輛泡水所在地區公所提出申請，需檢附：

行車執照影本

金融機構存摺封面影本

泡水證明（照片、影片等）

車輛減損或滅失費用證明（如維修發票、報廢證明、載明損害事實的過戶契約或國稅局災害損失證明等擇一）

民眾也可透過「台南市一站式整合服務」網站（https://onestop.tainan.gov.tw/）線上申請，資料與書面申請相同，只需轉成電子檔上傳即可。



交通局提醒，申辦期限至8月29日止，相關問題可洽各區公所或交通局裁決中心（06-2600622）詢問，以免逾期喪失補助資格。