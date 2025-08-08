　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大豪雨災損車輛補助上路　線上、書面同步申辦減輕修車負擔

▲台南市0728與0802豪雨造成多區淹水，部分車輛受損可申請慰助金。（記者林東良翻攝）

▲台南市0728與0802豪雨造成多區淹水，部分車輛受損可申請慰助金。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市於7月28日至8月2日間，受大豪雨與西南氣流強降雨影響，多處行政區發生淹水災情，不少民眾車輛泡水或遭外力毀損，台南市政府比照「丹娜絲颱風車輛慰助標準」，針對災後維修或報廢費用提供慰助金，8日起至8月29日開放申請，並同時提供書面與線上申辦兩種管道。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲對民眾因豪雨造成的財損相當關切，已要求市府迅速啟動慰助措施，並以便民為原則，讓受災車主能盡快獲得補助。依慰助標準，汽車（含大型重機）最高補助1萬元，機車（含掛牌微型電動二輪車）最高2千元；若修理或減損金額低於補助上限，則依實際金額核發。

車主可向車輛泡水所在地區公所提出申請，需檢附：
行車執照影本
金融機構存摺封面影本
泡水證明（照片、影片等）
車輛減損或滅失費用證明（如維修發票、報廢證明、載明損害事實的過戶契約或國稅局災害損失證明等擇一）
民眾也可透過「台南市一站式整合服務」網站（https://onestop.tainan.gov.tw/）線上申請，資料與書面申請相同，只需轉成電子檔上傳即可。


交通局提醒，申辦期限至8月29日止，相關問題可洽各區公所或交通局裁決中心（06-2600622）詢問，以免逾期喪失補助資格。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
跟女友吵架氣炸！　21歲男墜樓亡
川普懸賞15億！　要抓委內瑞拉總統
民進黨性平部遭洗版！　支持者狂轟內鬼下台
普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆
千萬豪宅淪惡臭垃圾山！　Google地圖見奇景
快訊／台積電3內鬼正面照曝！
自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉：昨天下午才知道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大豪雨災損車輛補助上路　線上、書面同步申辦減輕修車負擔

豪雨沖蝕國定古蹟！南門段城垣35年後再受損　文化部、市府急搶修

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲　限量小禮+50元銅板券送不停

原鄉父親扛家計滿身傷　按摩師幫仁愛鄉15位模範父親鬆一下

父親節前夕　南投竹山等5鄉鎮市表揚126位模範父親

陳亭妃爭取的2.3億下洲子抽水站　期望完成招標快解決水患！

地震來襲不慌張！新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

視察三峽長福橋改建工程　侯友宜：兼具防洪與觀光景觀廊道

淡江大橋2026通車！北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

桃園副市長蘇俊賓親自示範　紙膜栽種仙草成環保新亮點

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

大豪雨災損車輛補助上路　線上、書面同步申辦減輕修車負擔

豪雨沖蝕國定古蹟！南門段城垣35年後再受損　文化部、市府急搶修

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲　限量小禮+50元銅板券送不停

原鄉父親扛家計滿身傷　按摩師幫仁愛鄉15位模範父親鬆一下

父親節前夕　南投竹山等5鄉鎮市表揚126位模範父親

陳亭妃爭取的2.3億下洲子抽水站　期望完成招標快解決水患！

地震來襲不慌張！新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

視察三峽長福橋改建工程　侯友宜：兼具防洪與觀光景觀廊道

淡江大橋2026通車！北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

桃園副市長蘇俊賓親自示範　紙膜栽種仙草成環保新亮點

美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

唐西奇狂減14公斤全面進化　湖人助教：NBA當今最強1對1球員

快訊／刑事局9高階警官人事異動　下周將統一辦理離到職

快訊／雲豹到楊梅打交流賽　高錦瑋率隊力抗日本職籃熊本Volters

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

快訊／88快速道路拖板車猛撞...倒楣廂型車側翻　傷者送醫搶救

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男「不久後墜樓」　送醫搶救無效亡

天選之人「現在才中鏢新冠」　他慘曝症狀！PTT驚：靠1物超快見效

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

萬華西昌街夜市藏「千歲賭場」36人被逮　最幼齒的已59歲

【死裡逃生】高雄港吊車突翻覆！　撞貨船後2貨櫃落海 駕駛嚇癱趴地

地方熱門新聞

豪雨沖蝕國定古蹟南門段城垣35年後再受損

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

陳亭妃爭取的2.3億下洲子抽水站期望完成招標快解決水患！

竹山等5鄉鎮市表揚126位模範父親

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

仁愛鄉表揚15位模範父親

視察三峽長福橋改建工程　侯友宜：兼具防洪與景觀廊道

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲50元銅板券送不停

茨城町商工會交流視察團訪潮州　搭建日台友誼

新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

大豪雨災損車輛補助上路線上、書面同步申辦減輕修車負擔

七股鹽山一見雙雕8/16登場Q萌胖鯊魚療癒現身

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

網路謠言慈湖拆除　風管處PO美照澄清

更多熱門

相關新聞

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

為解決老舊建築物外牆磁磚剝落、管線雜亂等問題，新北市政府提供整建維護立面修繕補助，每案最高補助1,500萬元！市府同時也在108年起推動限時「示範街道環境改善計畫」，與民眾攜手共同建立整建維護示範標的，拋磚引玉帶動民眾關注家園維護，改善生活環境與市容景觀。

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

台南白河災損36戶完成媒合鐵道局攜手7廠商搶修災區

台南白河災損36戶完成媒合鐵道局攜手7廠商搶修災區

花蓮補助地方型SBIR 924萬　14家在地業者受惠

花蓮補助地方型SBIR 924萬　14家在地業者受惠

關鍵字：

大豪雨災損車輛補助

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面