推動產業升級！花蓮補助地方型SBIR924萬　14家業者受惠

▲花蓮「地方產業創新研發推動計畫」日前完成第二階段簡報審查，總補助金額924萬4千元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵在地中小企業研發轉型並提升競爭力，花蓮縣政府積極向經濟部中小及新創企業署爭取「地方產業創新研發推動計畫」（簡稱地方型SBIR），日前完成第二階段簡報審查，114年度計有45家業者申請，14家業者獲創新研發補助，總補助金額924萬4,000元，協助企業掌握創新研發關鍵、激盪研發能量，帶動產業升級與永續發展。

「創新技術領域」獲補助業者計7家，分別為大添農企業有限公司、里森生態暨苗園、東豐拾穗農場有限公司、都好餐飲顧問有限公司、棟隆企業股份有限公司、諾絲股份有限公司及鎮一大理石有限公司，包含石材石藝、農業生技、智慧應用、淨零減碳及循環永續等產業別。

「創新服務領域」計7家，不只是行銷有限公司、攸你資訊股份有限公司、東星名石股份有限公司、奇萊美地股份有限公司、胖叔叔烘焙屋有限公司、當歸小鋪及驪馬同行工作室，包含農業生技、石材石藝、淨零減碳及地方創生等各產業別，未來縣府將持續提供更多的支持和資源，促進地方產業蓬勃發展，為地方經濟注入更多活力與動能。

縣長徐榛蔚重視在地產業發展，全力支持並鼓勵在地業者勇於研發創新，透過技術升級與服務創新，強化企業競爭優勢，打造具韌性與永續力的地方經濟。地方型SBIR成果展10月24日、25日結合Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華於花蓮文化創意產業園區辦理，活動包含四大產業主題展區、二大風格展區、青年創新實踐展、二場創業論壇及產業媒合會。

即日起開放報名免費觀展https://eventgo.bnextmedia.com.tw/event/view/e74552u683d58cec121c

