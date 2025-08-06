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台南市議會臨時會登場　黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

▲台南市長黃偉哲率領市府團隊列席議會臨時會，報告風災因應與後續補助進度。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率領市府團隊列席議會臨時會，報告風災因應與後續補助進度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會第4屆第9次臨時會6日上午在民治議事廳開議，市長黃偉哲率領市府團隊列席備詢，針對「丹娜絲颱風」與7月底豪雨災損說明應變作為、補助進度與後續檢討，黃偉哲強調將研議擴大補助範圍、強化救災資源配置，並力求在本次臨時會提出具體改善方案。

此次臨時會為期10天，審查內容涵蓋總決算報告、墊付款案等共44案。會中針對風災處理情形，黃偉哲指出，自7月5日開設應變中心以來歷時278小時，累計通報災情6142件、安置913人，災後清運垃圾逾2.4萬公噸，修復交通設施近千件，總動支經費逾16.31億元，復建預算9.37億元已提報中央，全數申請補助，另擬再申報6億元彌補損失。

針對泡水車補助不足、民眾負擔沉重，黃表示汽車補助目前上限為1萬元、機車2000元，將評估財政狀況研議提高上限，並尋求與社區管理組織合作，共同打造防災韌性社區。

▲台南市長黃偉哲率領市府團隊列席議會臨時會，報告風災因應與後續補助進度。（記者林東良翻攝，下同）

另有議員建議將災後墊付款轉入賑災專戶補助更細緻項目，黃偉哲表示市府會儘速研議適法性。面對災時通訊不良、資訊斷鏈問題，民政局也承諾檢討不斷電系統與備援機制，並評估配置行動基地車與發電設備，建立完整應變通報網絡。

黃偉哲強調，針對風災經驗，市府將從三方面著手：一是擴充人力動員與跨單位協作；二是補強應急物資如抽水機與UPS電源；三是強化預警通報機制與資訊透明度，盼本次臨時會能凝聚防災共識，提升城市抗災能力。

針對風災死亡慰問金發放進度不一，民政局說明除1人已撥款外，其餘5人仍在資料認定中，市長已責成各區公所優先慰問。另針對災損住屋20平方公尺以下無法申領補助情形，黃也允諾將盤點資源，研擬調整標準以兼顧公平性與效益。

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