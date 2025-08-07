　
新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

▲▼新北,文化路,修繕,補助,老舊,建物,磁磚,管線。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲圖為文化路華廈立面修繕後煥然一新。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

為解決老舊建築物外牆磁磚剝落、管線雜亂等問題，新北市政府提供整建維護立面修繕補助，每案最高補助1,500萬元！市府同時也在108年起推動限時「示範街道環境改善計畫」，與民眾攜手共同建立整建維護示範標的，拋磚引玉帶動民眾關注家園維護，改善生活環境與市容景觀。

位於新北市板橋區文化路一段1棟屋齡約37年的9層樓華廈，因外牆磁磚掉落，住戶們擔心砸到路人影響公共安全，便積極整合向市府申請「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」立面修繕補助，成功獲得市府補助940萬元，已於110年10月完工。同一路段上另1處屋齡約40年的4層樓社區，亦由住戶們積極整合後向市府申請限時「示範街道環境改善計畫」補助，已於114年4月完工。

▲▼新北,文化路,修繕,補助,老舊,建物,磁磚,管線。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲文化路華廈更新前外立面磁磚剝落、外觀髒污老舊。

本次2處社區主要皆針對建築物外牆進行全面整理，以美觀、易維護管理為考量進行規劃設計與工程，包含重新貼磁磚或施作仿石漆塗料、規劃格柵、整理管線等，透過建築師設計規劃巧思，讓外牆原本剝落參差不齊、凌亂的社區，成為整齊又具現代風格美感的建築物。2處住戶們對於完工成果讚譽有加，表示不僅居住環境變得更舒適美觀，社區價值也隨之提升。

新北市都市更新處康佑寧處長表示，老屋不一定等於危屋，市府持續推動整建維護補助，提供建築物外牆立面修繕、增設電梯、耐震補強等多元補助，目前多元整建維護已核准416案。只要社區符合條件即可向市府提出申請，每案最高可補助1,500萬元，協助社區減輕經費負擔，同時市府也因應整體環境、實務課題滾動修正法令，將民眾最關心的整建維護議題，例如放寬申請同意比率、增加補助項目，納入整建維護補助要點修法議題，預計114年8月發布實施。

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

新北文化路修繕補助老舊建物磁磚管線

